Введение турвизы Silk Road обсуждают Казахстан и Узбекистан

Астана. 25 октября. КазТАГ – Введение туристической визы Silk Road обсуждают Казахстан и Узбекистан, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел РК.

«В соответствии с планом мероприятий по сотрудничеству между министерствами иностранных дел Казахстана и Узбекистана на 2018 год состоялись казахстанско-узбекские консультации по консульским вопросам. (…) Одним из вопросов, поднимавшихся в ходе двусторонние встречи, было введение Silk Road визы, которая будет способствовать развитию туризма двух стран», — сообщили в МИД Казахстана в четверг.

Также отмечается, что в ходе консультаций стороны детально обсудили состояние двусторонних отношений в консульской сфере.

Визы Silk Road, Vatandosh и Golden visa в Узбекистане ввели в июле. Согласно информации Узбекского телеграфного агентства (УзТАГ), визы Silk Road предназначены для туристов, путешествующих по странам Шелкового пути с возможностью признания визовых отметок других стран.