Введение турвизы Silk Road обсуждают Казахстан и Узбекистан

Новости 83 0
«Крест Рогозина» на смену «Кресту Королева» «Крест Рогозина» на смену «Кресту Королева»
2706

Астана. 25 октября. КазТАГ – Введение туристической визы Silk Road обсуждают Казахстан и Узбекистан, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел РК.

«В соответствии с планом мероприятий по сотрудничеству между министерствами иностранных дел Казахстана и Узбекистана на 2018 год состоялись казахстанско-узбекские консультации по консульским вопросам. (…) Одним из вопросов, поднимавшихся в ходе двусторонние встречи, было введение Silk Road визы, которая будет способствовать развитию туризма двух стран», — сообщили в МИД Казахстана в четверг.

Также отмечается, что в ходе консультаций стороны детально обсудили состояние двусторонних отношений в консульской сфере.

Визы Silk Road, Vatandosh и Golden visa в Узбекистане ввели в июле. Согласно информации Узбекского телеграфного агентства (УзТАГ), визы Silk Road предназначены для туристов, путешествующих по странам Шелкового пути с возможностью признания визовых отметок других стран.

Похожие материалы:

  1. Таиланд отменяет казахстанцам сборы за визы по прибытию на два месяца
  2. Сможет ли Узбекистан обскакать Казахстан?
  3. «Казатомпром» может начать road show перед IPO 31 октября
  4. Узбекистан ведет переговоры с Великобританией о возвращении активов Гульнары Каримовой
  5. Экспертное мнение: Визит Путина в Узбекистан расцениваю как прорывной

Новости партнеров

Загрузка...