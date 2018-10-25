Дата заседания Совета глав правительств СНГ в Астане назначена на 2 ноября

Алматы. 25 октября. КазТАГ — 2 ноября в Астане состоится заседание Совета глав правительств Содружества независимых государств (СНГ), сообщается на сайте исполкома СНГ.

«В узком формате главы правительств обменяются мнениями по актуальным вопросам экономического взаимодействия в рамках СНГ и наметят дату и место своей следующей встречи. В проект повестки дня заседания в расширенном составе внесено 13 вопросов, касающихся сотрудничества в различных сферах», — говорится в сообщении.

В частности, планируется обсудить Соглашение о взаимодействии государств – участников СНГ по обеспечению готовности на случай ядерной аварии или возникновения радиационной аварийной ситуации и взаимопомощи при ликвидации их последствий.

«Документ призван дополнить национальные нормативные правовые акты по обеспечению сохранности и безопасности объектов использования атомной энергии, ряд из которых находится на приграничных территориях, в связи с чем через границы стран СНГ регулярно осуществляется перемещение радиоактивных материалов (в том числе ядерного топлива)», — поясняется в сообщении.

Проектом Соглашения предусматривается определение в каждой из участвующих сторон уполномоченного (компетентного) органа, что заметно повысит оперативность и продуктивность взаимодействия, которое является критически важным в сложных ситуациях. Кроме того, предполагается разработать специальные унифицированные формы оповещения и согласовать содержание передаваемой информации, указали в исполкоме.

«Документ направлен на упрощение процедур взаимопомощи, что снизит время реакции на любые возможные инциденты, связанные с использованием атомной энергии в мирных целях, и позволит повысить уровень ядерной и радиационной безопасности в целом», — указывается в сообщении.

Ожидается, что также на заседании СГП будет внесен ряд изменений в Межгосударственную целевую программу «Рекультивация территорий государств, подвергшихся воздействию уранодобывающих производств».