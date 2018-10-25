Нацбанк РК vs Айман Турсынкан

Сетевые СМИ о проблемах ЕНПФ

Ольга НАСТЮКОВА — «Эксперт: через 5 лет в ЕНПФ может не хватить денег для выплаты пенсий» — Фонд тратит в год свыше 30% совокупных активов, а динамика новых вкладов нисходящая, рассказала в интервью Forbes.kz глава агентства EXIMAR, член экспертного совета по региональному развитию Министерства национальной экономики РК Айман ТУРСЫНКАН — В 2017 помощь Нацбанка получили крупные БВУ – Народный банк, АТФБанк, Цеснабанк, Евразийский, ЦентрКредит и Bank RBK — на общую сумму около 3 трлн тенге, из которых 2,4 трлн было фактически использовано на финансирование сделки по поглощению Народным банком Казкома. В 2018 было выделено 653,7 млрд тенге и списаны неработающие займы на сумму 710 млрд тенге для той же группы игроков — Евразийского банка, АТФБанка, Цеснабанка, ЦентрКредита и Bank RBK.

Средства ЕНПФ вкладываются в высокорисковые облигации близких к дефолту банков и в финансирование дефицита бюджета. Деньги вкладчиков не работают. Уже 5 лет растёт число получателей пенсий из накопительной системы. Если до этого 15 лет ЕНПФ собирал вклады, то с каждым новым годом он тратит в год свыше 30% совокупных активов, а динамика новых вкладов нисходящая. Это приведёт уже в ближайшие 5 лет к неплатёжеспособности ЕНПФ для вкладчиков.

Александра АЛЕХОВА — «Нацбанк готов судиться с экспертом, заявившим о «банкротстве» ЕНПФ» — Регулятор расценивает заявление члена экспертного совета по региональному развитию Министерства национальной экономики РК Айман ТУРСЫНКАН провокационным. 12 октября forbes.kz опубликовал интервью с главой агентства EXIMAR, в котором г-жа Турсынкан заявила, что через пять лет в ЕНПФ может не хватить денег для выплаты пенсий.

«В связи с этой публикацией Национальный Банк Казахстана считает необходимым заявить, что мнение эксперта не основывается ни на каких расчетах и не является компетентным. В противном случае эти расчеты бы были представлены», — говорится в заявлении регулятора. — «Приведенные в статье данные по пенсионным активам ЕНПФ и их анализ некорректны, поскольку изъятий из фонда для финансирования дефицита бюджета и других сфер экономики не осуществляется. Пенсионные активы ЕНПФ не использовались, как указано в статье, в финансировании сделки Народного банка на сумму 2 трлн тенге в 2017 году».

По состоянию на 1 октября 2018 года доходность пенсионных активов за последние 12 месяцев для вкладчиков ЕНПФ составила 9%. В то время как инфляция — 6,1%. В результате за этот период реальная (то есть над уровнем инфляции) доходность по пенсионным активам ЕНПФ составила 2,9%. За 9 месяцев 2018 года распределенная на счета вкладчиков доходность составила 7,75% при уровне инфляции в размере 3,3%. Таким образом, с начала 2018 года обеспечена реальная доходность по пенсионным активам ЕНПФ в размере 4,45%.

«Следовательно, высказывания эксперта на Forbes.kz о неплатежеспособности накопительной пенсионной системы являются безосновательными. В связи с этим мы просим эксперта либо предоставить свои расчеты, либо дать опровержение для СМИ. В противном случае Национальный Банк Казахстана оставляет за собой право обратиться в суд», — резюмировал свое сообщение регулятор.

12 октября Нацбанк заявил, что на деньги пенсионеров в будущем планируется кредитовать бизнес. И сейчас Нацбанк вместе с правительством работают над определением условий и механизма предоставления денег ЕНПФ.

В 2018 году 35 млрд тенге пенсионных активов были инвестированы в облигации банков второго уровня с доходностью 11,5-12 % годовых. На аналогичных условиях рыночности планируется кредитовать реальный сектор экономики. Предполагается, что это будут приоритетные и рентабельные проекты, отобранные правительством.

Петр СВОИК – «Ложку мёда — в бочку дёгтя!» — В ЕНПФ же накоплена громадная сумма — 8,9 трлн. тенге, и будь у нас механизмы ее непосредственного инвестирования, можно было бы сделать много чего полезного вроде восстановления легкой промышленности. Деньги ведь фактически бесплатные — достаточно вернуть будущим пенсионерам через 30-40 лет все вложенное сегодня с небольшим процентом — и экономика, и люди будут довольны. Тем более что по ходу можно было бы давать вкладчикам дешевые, под залог их же накоплений, кредиты, разрешить использовать часть средств при рождении ребенка, приобретении жилья.

Но… работает запрет на производственное инвестирование, поэтому пенсионными накоплениями пользуются… финансовые спекулянты. В иностранные ценные бумаги, то есть в чужие экономики, вложено (на начало сентября) чуть более 15 процентов накоплений — не так много, но все равно безобразие. Главное же безобразие — внутри страны: более 47 процентов вложены в бумаги Минфина и Нацбанка — это никакое не инвестирование, а обременение бюджета и провоцирование инфляции. Четверть (24,5 процента) в бумаги негосударственных эмитентов, среди которых большинство — банки. Те самые — требующие помощи. Наконец, непосредственно вклады в банках — 10,4 процента, и в экономику их с необходимым доходным процентом не засунешь. Пенсионные накопления в такой кислой атмосфере банки не спасут, а сами прокиснут. И нам остается ждать следующих посланий — с такими же поручениями регулятору.

Роман ИВАНОВ – «Возможно, скоро пенсии придется начислять по-другому» — Запаса прочности пенсионной системы в ее нынешнем виде хватит на 15 лет. А потом… Примерно через 15 лет может понадобиться новая пенсионная система. К старой уже сейчас имеется ряд вопросов, а по мере увеличения числа пенсионеров она вообще может перестать справляться с задачами. Об этом пишет Вячеслав ДОДОНОВ, главный научный сотрудник КИСИ в докладе «Проблемы и перспективы деятельности ЕНПФ Казахстана в контексте обеспечения качества жизни пожилых людей».

В ЕНПФ сосредоточено более 8,5 трлн тенге, это почти 15% ВВП республики. Понятно, что и внимание к нему со стороны общественности особенное. Особенно подогревает его использование пенсионных накоплений для финансирования решения разных проблем.

Причем это касается как финансового сектора (предоставление ликвидности банкам), так и программ экономического развития. Если еще вспомнить неудачные инвестиции (в ценные бумаги эмитентов, объявлявших дефолт), то волнение сограждан вполне понятно. Их будущее благосостояние при выходе на пенсию напрямую зависит от квалификации портфельных менеджеров.

Додонов обратил внимание, что рост пенсионных выплат опережает рост взносов. Так что даже при сохранении сегодняшней динамики (а она может увеличиться) они сравняются примерно через 15 лет. Тогда встанет вопрос о состоятельности существующей модели пенсионного обеспечения. Хотя определенный ресурс прочности создает инвестиционный доход и накопленные средства. Но они опять-таки напрямую зависят от эффективности управления.

Аскар МУМИНОВ — «Бездонная бочка. Ушлые банкиры оставят казахстанцев без пенсий?» — На неделе разгорелся настоящий скандал. Член экспертного совета по региональному развитию министерства национальной экономики РК Айман ТУРСЫНКАН сообщила в интервью неприглядные стороны того, что в реальности происходит в Едином пенсионном накопительном фонде. По ее заверениям, деньги ЕНПФ вкладываются в высокорисковые облигации близких к дефолту банков и в финансирование дефицита бюджета.

Расул РЫСМАМБЕТОВ, финансовый аналитик — Прогноз, что в ЕНПФ не будет денег через 5 лет, я не поддерживаю, так как не видел расчетов и даже стратегических тенденций, которые стоят за прогнозом. Но есть ряд моментов, которые стоит озвучить для понимания ситуации. Бюджет Казахстана наполняется сбором налогов максимум на 60%. Остальное — займы и гарантированные трансферты из Нацфонда. Одному Минфину известно, но может это и частично фондирование за счет ГЦБ, которые покупает ЕНПФ.

С одной стороны, проблемы банков не должны решаться за счет пенсионных фондов, однако если банк здоровый, а пенсионному фонду нужно вкладываться в хороший бизнес, чтобы зарабатывать на будущие пенсии – то проблемы нет. У нас проблема не в банках или пенсиях, а скорее в том, что нет четкой, предсказуемой финансовой модели экономики. Поэтому любые вложения будут рискованными.

Риски в том, что без предварительной очистки банка и приведения его корпоративного управления к мировым стандартам пенсионные инвестиции в такой банк могут сгореть. И тогда государству придется печатать еще денег и спасать пенсионный фонд.

«Нацбанку надо не судиться со мной, а успокоить вкладчиков — Айман Турсынхан» — Предположения эксперта о том, что через пять лет у ЕНПФ начнутся проблемы с выплатой пенсий, Нацбанк не так давно назвал провокационными. Но Айман ТУРСЫНКАН от своих слов отказываться не собирается. И даже готова к иску регулятора. Свои расчеты она на днях еще раз подтвердила в публичном диалоге с управляющим директором АО «ЕНПФ» Мауленом УТЕГУЛОВЫМ. Пока никакой ответной реакции на выводы экономиста со стороны Нацбанка нет.

Айман ТУРСЫНКАН — Не надо оскорбляться, что я вижу в перспективе кассовый разрыв. Он будет однозначно. Но регулятор занимает однобокую позицию, не идет навстречу и не хочет разобраться совместно. Вместо того чтобы успокоить вкладчиков, мне угрожают судом. Так любой из 10 миллионов вкладчиков вправе спросить, а будут ли деньги? И что, этот вопрос нынче подсуден?

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