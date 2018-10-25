Казахстанская программа продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 гг. станет государственной

Астана. 25 октября. КазТАГ – Казахстанская программа развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы станет государственной, сообщается в ответе премьер-министра Бакытжана Сагинтаева на запрос группы депутатов мажилиса парламента.

«В настоящее время в соответствии с действующей системой государственного планирования осуществляется работа по изменению статуса программы (занятости и предпринимательства – КазТАГ) с правительственной на государственную», — говорится в четверг в ответе Б. Сагинтаева на запрос.

По его словам, в рамках данной работы вносится ряд изменений и дополнений в программу в части: дополнения числа участников программы действующими предпринимателями со сроком государственной регистрации более трех лет; снижения требования по созданию рабочих мест получателями микрокредитования; увеличения размера максимальной суммы микрокредита в сельских населенных пунктах для развития якорной кооперации – от 5 тыс. месячных расчетных показателей (МРП) до 8 тыс. МРП.

«Действующие инструменты программы постоянно совершенствуются. Так, начиная с 2018 года введены механизмы: предоставления государственных грантов участникам программы, реализующим или планирующим реализовать стартовый бизнес на безвозмездной и безвозвратной основе; развития якорной кооперации вокруг перерабатывающих сельхозпредприятий для обеспечения гарантированного сбыта продукции, производимой участниками программы», — проинформировал премьер.

Также, как добавил он, исключено предоставление бумажных направлений из центров занятости населения для участников, претендентов на получение микрокредитов.

«На сегодня устоявшаяся практика микрокредитования показывает, что фактический размер микрокредита в сельской местности составляет не более Т4 млн, а в городской местности – Т10 млн. Так, по итогам 2017 года при установленном размере микрокредита на уровне 8 тыс. МРП, фактический средний размер микрокредита составил Т4 млн, а за девять месяцев текущего года – Т4,3 млн. Таким образом, с учетом сложившейся ситуации по микрокредитованию, а также дополнительно выделенных средств на «Расширение микрокредитования» в рамках пяти социальных инициатив главы государства, было принято решение о дифференциации лимитов микрокредитования для охвата 14 тыс. человек», — сообщил глава правительства.

Что касается эффективности обучения предпринимателей, то, по его словам, для обеспечения возвратности, целевого использования микрокредитов и формирования успешных предпринимателей из числа участников программы обучение базовым предпринимательским навыкам «является значимым фактором».

«На сегодня микрокредиты выдаются после защиты бизнес-проектов в рамках прохождения курсов обучения основам предпринимательства в том числе по проекту «Бастау Бизнес». При этом для лиц, завершивших обучение по проекту «Бастау-Бизнес», ограничений срока действия сертификата об обучении при обращении за получением микрокредита программой не установлено. Участники программы, получившие сертификат по проекту «Бастау Бизнес», пользуются приоритетным правом на получение микрокредитов», — заключил Б. Сагинтаев.

Напомним, 26 октября группа мажилисменов от фракции «Ак жол» заявила о том, что уменьшение кредитов по программе продуктивной занятости и массового предпринимательства не позволит ее участникам в полной мере реализовать свой проект. Кроме того, по мнению парламентариев, необходима градация по видам бизнеса, с учетом вида деятельности, мощности производства, достаточного для привлечения дополнительной рабочей силы. Помимо этого, депутаты указали на ряд других проблем, вызванных внесенными в апреле 2018 года изменениями в программу.