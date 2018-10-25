Алматы. 25 октября. КазТАГ — Почти за Т2,7 млрд выставили на продажу оздоровительный комплекс «Тау-Самал» в Алматинской области, сообщается на сайте krisha.kz.

«За Т2 млрд 664 млн выставляется на продажу оздоровительный комплекс «Тау-Самал» на территории Алматинской области», — говорится в тексте объявления.

Между тем история оздоровительного комплекса насчитывает более 30 лет. «Тау-Самал» расположен в предгорьях Заилийского Алатау, в ущелье Котыр-Булак, в селебезопасной зоне, на территории государственного Национального парка.

«Строительство комплекса было завершено в 1986 г. управлением строительства министерства автомобильных дорог КазССР. Первоначально комплекс использовался как детский оздоровительный центр и санаторий-профилакторий для сотрудников министерства», — информируется в сообщении.