Межгосударственную программу по биотехнологиям создадут в ЕАЭС

Алматы. 25 октября. КазТАГ — Межгосударственную программу по биотехнологиям создадут в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

«Евразийская технологическая платформа (ЕТП) «ЕвразияБио» ЕАЭС выдвинула инициативу создания концепции межгосударственной целевой программы ЕАЭС «Инновационные биотехнологии для развития экономики стран ЕАЭС» на 2019-2023 годы и на период до 2030 года. Об этом было объявлено в рамках круглого стола «Взгляд в будущее – технологическое сотрудничество и формирование современной инновационной промышленной инфраструктуры в рамках ЕАЭС» на международном форуме «Евразийская неделя», — говорится в сообщении в четверг.

Как отмечается, программа будет включать четыре направления: создание и хранение генетических ресурсов, разработку и внедрение микробных биотехнологий, развитие и применение геномных технологий и генетической паспортизации организмов, а также усовершенствование тест-систем и диагностических препаратов для сельского хозяйства и здравоохранения.

Также сообщается, что на круглом столе презентовали свой проект представители «Сельскохозяйственной» ЕТП. Было предложено создать межгосударственную программу по цифровому животноводству. Результатами программы станут освоение технологий полного цикла за счет внедрения робототехники, аэрокосмических технологий и дистанционного управления процессами, а также решение вопроса импортозамещения говядины и баранины.

«Комиссия делает особый акцент на реализацию межгосударственных программ и проектов. Последовательная системная политика, проводимая блоком промышленности и АПК, позволит в обозримом будущем вывести промышленные комплексы стран ЕАЭС на качественно новый, современный и конкурентоспособный уровень», — заявил член коллегии (министр) по промышленности и АПК Александр Субботин.

В свою очередь директор департамента по промышленной политике ЕЭК Николай Кушнарев отметил, что незаменимым инструментом упрочения и развития экономик в странах выступает новая индустриальная политика. Инноватика становится локомотивом промышленного и технологического развития в мире.

Для иллюстрации своих тезисов Н. Кушнарев упомянул исследование Roland Berger «Цифровая трансформация промышленности», согласно которому к 2025 году цифровизация промышленности в Европе сформирует дополнительный потенциал создания стоимости в 1,25 трлн евро.

«Необходимо действовать быстро, предстоит достичь более глубокого понимания того, что же означает цифровая трансформация. Иначе места в высокодоходных сегментах глобальных цепочек стоимости займут представители других стран», — подытожил Н. Кушнарев.