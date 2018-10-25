Казахстанские пограничники на пунктах пропуска часто ведут себя некорректно – ПС КНБ РК

Новости 193 0

Астана. 25 октября. КазТАГ — Пограничники на пунктах пропуска часто ведут себя некорректно, отмечает заместитель председателя КНБ – директор пограничной службы РК Дархан Дильманов.

«Мы не скрываем, когда наши военнослужащие ведут себя некорректно, недостаточно профессионально, и по всем случаям мы принимаем самые жесткие меры. На сегодняшний день, мы считаем, что ситуацию нам удается потихоньку исправить. Конечно не все сразу, но мы в этом вопросе уделяем большое внимание со стороны руководства пограничной службы», — приводит официальная пресса ответ Д. Дильманова на вопросы депутатов на пленарном заседании сената парламента РК.

Также он констатировал, что пропускные пункты на казахстанско-кыргызской границе не справляются с пассажиропотоком.

«На казахстанско-кыргызской границе сегодня действуют 8 пунктов пропуска. В настоящее время они не отвечают требованиям по пропуску пассажиропотока и транспортного потока. Основной пункт пропуска «Кордай» — его пропускная мощность 5 тыс. человек, и до 500 ед. техники. В настоящее время мы сталкиваемся с ситуацией, когда мы пропускаем 17-20 тыс. пассажиропотока и порядка 1,5 тыс. автомашин», — доложил Д. Дильманов.

Он также сообщил, что в данное время предпринимаются меры для решения этой проблемы.

«Крест Рогозина» на смену «Кресту Королева» «Крест Рогозина» на смену «Кресту Королева»
2642

«Этот вопрос сегодня решается правительством. Насколько нам известно, уже заложены деньги для реконструкции пунктов пропуска, и мы выйдем на цифру до 30 тыс. пропуска лиц на пункте пропуска «Кордай» и до 5 тыс. автомашин. Это нам позволит снять существующую напряженность. Что касается других пунктов пропуска, по ним мы в настоящее время также принимаем меры, и эти пункты пропуска также подлежат реконструкции», — добавил директор пограничной службы.

Похожие материалы:

  1. Гособязательства на Т96,5 млрд намерено принять на себя правительство РК по пункту пропуска «Нұр жолы»
  2. Парламент РК ратифицировал договор с Узбекистаном и Туркменистаном о районе точки стыка госграницы
  3. 170 грузовиков простаивает в пункте пропуска на казахстанско-узбекской границе
  4. Южная Корея и КНДР ведут консультации по подготовке к переговорам на высоком уровне
  5. Казахстанца с крупной партией сигарет задержали на кыргызской границе

Новости партнеров

Загрузка...