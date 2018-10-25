Казахстанские пограничники на пунктах пропуска часто ведут себя некорректно – ПС КНБ РК

Астана. 25 октября. КазТАГ — Пограничники на пунктах пропуска часто ведут себя некорректно, отмечает заместитель председателя КНБ – директор пограничной службы РК Дархан Дильманов.

«Мы не скрываем, когда наши военнослужащие ведут себя некорректно, недостаточно профессионально, и по всем случаям мы принимаем самые жесткие меры. На сегодняшний день, мы считаем, что ситуацию нам удается потихоньку исправить. Конечно не все сразу, но мы в этом вопросе уделяем большое внимание со стороны руководства пограничной службы», — приводит официальная пресса ответ Д. Дильманова на вопросы депутатов на пленарном заседании сената парламента РК.

Также он констатировал, что пропускные пункты на казахстанско-кыргызской границе не справляются с пассажиропотоком.

«На казахстанско-кыргызской границе сегодня действуют 8 пунктов пропуска. В настоящее время они не отвечают требованиям по пропуску пассажиропотока и транспортного потока. Основной пункт пропуска «Кордай» — его пропускная мощность 5 тыс. человек, и до 500 ед. техники. В настоящее время мы сталкиваемся с ситуацией, когда мы пропускаем 17-20 тыс. пассажиропотока и порядка 1,5 тыс. автомашин», — доложил Д. Дильманов.

Он также сообщил, что в данное время предпринимаются меры для решения этой проблемы.

«Этот вопрос сегодня решается правительством. Насколько нам известно, уже заложены деньги для реконструкции пунктов пропуска, и мы выйдем на цифру до 30 тыс. пропуска лиц на пункте пропуска «Кордай» и до 5 тыс. автомашин. Это нам позволит снять существующую напряженность. Что касается других пунктов пропуска, по ним мы в настоящее время также принимаем меры, и эти пункты пропуска также подлежат реконструкции», — добавил директор пограничной службы.