Злоключения казахстанцев в России 25.10.2018 13:30 Лилия ИГЛИКОВА Политика 251 0 Общественный деятель Юрий Маленьких о неспособности казахстанского МИД добиться паритета между двумя странами в вопросах пребывания граждан Похожие материалы: Япония выразила РФ протест в связи с проведением стрельб на юге Курил Назарбаев встретился с главами России и Узбекистана в Туркестанской области Недоверием к качеству образования в вузах РК объяснил обучение казахстанцев в РФ Назарбаев Казахстанцев предупредили о поддельных устройствах ЭВАК Новую форму декларации по ИПН и соцналогу для казахстанцев хотят утвердить в феврале 2019 г.