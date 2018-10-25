КНР планирует предоставить Казахстану льготный кредит

Новости 92 0

Астана. 25 октября. КазТАГ — КНР планирует предоставить Казахстану льготный кредит, согласно постановлению правительства РК №662 от 19 октября 2018 г.

«Правительство Республики Казахстан постановляет внести на рассмотрение мажилиса парламента РК проект Закон РК «О ратификации рамочного соглашения между правительством РК и правительством КНР о предоставлении КНР льготного кредита», — говорится в постановлении правительства.

«Ратифицировать рамочное соглашение между правительством РК и правительством КНР о предоставлении КНР льготного кредита, совершенное в Пекине 7 июня 2018 года», — говорится в указе президента РК Нурсултана Назарбаева.

Похожие материалы:

  1. Казахстан готовится ратифицировать поправки в соглашение с Россией о поставках нефти и нефтепродуктов
  2. Казахстан готовится к ратификации соглашения о передаче 26 тыс. кв.м земли в Астане в пользование посольства ОАЭ
  3. Три национальных института Казахстана объединят в центр промышленного развития на базе КИРИ
  4. Генпрокуратура РФ отказала в выдаче Казахстану бизнесмена Ертаева
  5. Япония планирует в 2020 г. ввести электронную систему получения турвиз

Новости партнеров

Загрузка...