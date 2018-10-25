Астана. 25 октября. КазТАГ — КНР планирует предоставить Казахстану льготный кредит, согласно постановлению правительства РК №662 от 19 октября 2018 г.

«Правительство Республики Казахстан постановляет внести на рассмотрение мажилиса парламента РК проект Закон РК «О ратификации рамочного соглашения между правительством РК и правительством КНР о предоставлении КНР льготного кредита», — говорится в постановлении правительства.

«Ратифицировать рамочное соглашение между правительством РК и правительством КНР о предоставлении КНР льготного кредита, совершенное в Пекине 7 июня 2018 года», — говорится в указе президента РК Нурсултана Назарбаева.