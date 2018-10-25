На 10,1% ослаб тенге по отношению к доллару США с начала 2018 г.

Астана. 25 октября. КазТАГ – На 10,1% ослаб тенге по отношению к доллару США с начала 2018 года, сообщает пресс-служба Национального банка Казахстана (НБРК).

«На валютном рынке курс тенге с начала года по 24 октября ослаб на 10,1% до Т365,82 за $1. Ослабление тенге было вызвано внешними факторами. Во-первых, это укрепление доллара США к валютам развивающихся стран. Второй фактор – это объявление о будущем ужесточении антироссийских санкций. На этом фоне ослабление российского рубля с начала года составило 15%», — сообщил в четверг в сенате парламента председатель НБРК Данияр Акишев.

Он добавил, что Нацбанк продолжит проведение политики плавающего обменного курса «без установления границ, коридора или других ориентиров».