Россия переходит от неолиберализма к новому меркантилизму 25.10.2018 11:00 Владислав ЮРИЦЫН Политика 84 0 Василий Колташов, директор Института нового общества, о принципиальных изменениях в государственном курсе Кремля Похожие материалы: Астанинский формат по Сирии подвергается нападкам из-за своей эффективности – МИД РФ Россия + Узбекистан! Россия исключает военный ответ на санкции США Казахстан и Россия договорились о развитии паромного сообщения между портами на Каспии и Иртыше Казахстан и Россия обмениваются опытом управления земельными ресурсами