Экспертное мнение: Визит Путина в Узбекистан расцениваю как прорывной

Алматы. 23 октября. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Государственный визит президента России Владимира Путина в Узбекистан расцениваю как прорывной, считает директор Центра исследовательских инициатив «Ma’no» Бахтиер Эргашев.

«Когда различные эксперты и СМИ, характеризуя итоги визита российского президента в Узбекистан, используют определение «прорывной», я с ними полностью согласен. Он на самом деле получился в полной мере прорывным. Почему? Есть определенный набор вопросов, который постоянно обсуждается на встречах руководителей Узбекистана и России, какого бы они уровня не были. Первое – это вопросы развития экономических связей и увеличения внешнеторгового оборота, второе – обеспечения региональной безопасности и третье – гуманитарно-образовательное сотрудничество, что придало визиту такое большое значение», — прокомментировал в четверг Б. Эргашев итоги госвизита В. Путина в Узбекистан 18-19 октября.

Он отметил, что публично озвучены цифры (785 документов на общую сумму $27,1 млрд), которые свидетельствуют какое большое значение Россия придает экономическому сотрудничеству с Узбекистаном.

«В частности, 600 соглашений заключено в торгово-экономической сфере на сумму около $1,76 млрд и 185 соглашений – в инвестиционной сфере на сумму $25,3 млрд. Под всеми этими соглашениями лежит довольно серьезная основа, я бы назвал их «живыми договоренностями», которые будут реализованы в ближайшие годы», — отметил эксперт.

По его мнению, весьма примечательным является рост товарооборота между Узбекистаном и Россией.

«В этом году (товарооборот – КазТАГ) прогнозируется на уровне $6 млрд (такой прогноз на переговорах с Путиным дал президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев – КазТАГ), а это весьма серьезное увеличение по сравнению с прошлым годом, когда было более $3 млрд (по данным МИД РФ, он вырос по сравнению с 2016 годом почти на 34% и составил $3,65 млрд – КазТАГ). Это увеличение почти на $1,5 млрд точно. Согласитесь, хороший тренд», — подчеркнул Б. Эргашев.

По его словам, вопросы безопасности, безусловно, обсуждались и стали, возможно, основными.

«К сожалению, ситуация на южных рубежах Узбекистана в силу того, что несмотря на неоднократные попытки наладить внутриафганский диалог на различных площадках как внутри страны, так и за ее пределами, остается сложной. Никак не удается усадить за стол переговоров официальный Кабул и Талибан. Кроме этого, есть и внешний фактор – миграция боевиков из Ближнего Востока в Афганистан. И эта угроза становится все более реальной. Буквально за два дня до визита Путина в Ташкент было подписано соглашение между Узбекистаном и Россией о свободном пролете военных и военно-транспортных самолетов через воздушное пространство двух стран», — подметил эксперт.

Он считает, что это серьезная заявка на объединение усилий Узбекистана и России в вопросе противостояния угрозе безопасности центрально-азиатского региона.

«Не может не впечатлять прорыв в образовательно-гуманитарной сфере. Так, в первый раз за время подобных визитов проведен форум совета ректоров вузов Узбекистана и России. В нем участвовали более 80 ректоров высших учебных заведений двух государств. Определены основные направления деятельности под лозунгом «Новые кадры для новой экономики», — констатирует Б. Эргашев.

Что же касается конкретных проектов, полагает эксперт, то среди крупных их несколько.

«В Узбекистане должны построить АЭС, сейчас уже идут изыскательские работы на планируемых строительных площадках. Вероятно, к весне 2019 года будет подписан полноценный контракт между правительством Узбекистана и «Росатомом», и тогда же начнутся строительные работы. Серьезный пакет соглашений имеется по добыче и переработке углеводородного сырья, в частности, СРП (соглашение о разделе продукции – КазТАГ) по месторождению Джел в Каракалпакстане и разработке месторождения «Мустакилликнинг 25 йиллиги» со строительством газохимического комплекса в Сурхандарьинской области», — перечислил он.

По его мнению, это как раз те проекты, которые будут реализованы в любом случае.

«Они очень важны для растущей экономики Узбекистана. Уже строится Джизакский нефтеперерабатывающий завод, начинается строительство Ташкентского металлургического завода в столичной области и ряда других», — продолжил Б. Эргашев.

Он подчеркнул, что самый большой позитив вызывает то, что, кроме проектов по углеводородному сырью, есть и договоренности в сфере сельского хозяйства.

«Так, вопрос «зеленого коридора» для узбекской сельскохозяйственной продукции, который поднимался во время государственного визита президента Узбекистана в Россию, реализован и уже успешно функционирует. Сейчас этот опыт «зеленого коридора» хотят применить в отношении текстильной продукции», — уточнил эксперт.

Что же касается непосредственного интереса Казахстана к прошедшему визиту Путина в Ташкент, считает Б. Эргашев, то он вполне осязаемый.

«Вопрос региональной безопасности и мирный процесс в Афганистане не может не волновать официальную Астану. Понятно, что любая дестабилизация в любой стране региона создает Казахстану большие проблемы», — полагает он.

Эксперт считает, что Казахстан также весьма заинтересован в активизации экономического сотрудничества между Узбекистаном и Россией.

«В качестве общего проекта, который объединяет все три страны, можно привести фармацевтический кластер (весной 2017 года на прошедшем в Астане казахстанско-узбекском бизнес-форуме стороны договорились открыть торговые дома, где будут реализовывать фармацевтическую продукцию двух стран в Ташкенте и Шымкенте – КазТАГ). Это большая производственная цепочка добавленной стоимости, которая будет состоять из предприятий фармацевтической отрасли России, Узбекистана и Казахстана, которые будут координировать работу», — отметил Б. Эргашев.

На вопрос, о чем могли говорить президенты России, Казахстана и Узбекистана на неформальной трехсторонней встрече в Сарыагаше (Туркестан), эксперт ответил, что он аналитик, а не хиромант, чтобы предсказывать то, о чем в силу всем известных причин знать не может.

«Но есть общий контекст такого рода встреч. Так, кроме вопроса региональной безопасности, главы государств могли обсуждать вопросы экономического сотрудничества. Казахстан не может не интересовать вопрос места, где Узбекистан построит АЭС и как она будет работать. Возможно, этот вопрос в какой-то мере обсуждался. Несомненно, обсуждались вопросы транспортных коммуникаций и транзита. Но так как подробной информации с неформальной встречи президентов нет, можно обсуждать, как подчеркивал выше, лишь общий контекст подобного рода встреч», — подчеркнул Б. Эргашев.

Он подчеркнул, что рост узбекской экономики имеет позитивное влияние на рост экономики региона в целом.

«Чем больше предприятий в Узбекистане, тем более востребованной будет кооперация между предприятиями всего региона. Развивается ведь не только фармацевтический кластер, но и переработка сельскохозяйственной продукции. С большими инвестициями в эту отрасль Узбекистана хотят зайти казахстанские инвесторы. Они хотят перерабатывать продукцию на месте, создавать транспортно-логистические цепочки от переработки сырья, упаковки, распределения и до продажи конечному потребителю», — подметил эксперт.

На вопрос, полезна ли конкуренция между Узбекистаном и Казахстаном не только в вопросе привлечения иностранных инвестиций, но и по товарам и услугам, он ответил, что «не назвал бы это конкуренцией».

«Экономики Узбекистана и Казахстана во многих сферах не конкурируют друг с другом, а взаимодополняемы. Вопрос в том, чтобы обеспечить синергию отраслей двух экономик, работать сообща и делать общее дело», — призывает Б. Эргашев.

Он считает, что нет необходимости экономикам двух стран повышать свой уровень через конкуренцию.

«Нужно стремиться объединить потенциалы двух экономик. Если Узбекистан и Казахстан начнут этот процесс, то и остальным экономикам региона станет интереснее работать вместе», — заключил Б. Эргашев.