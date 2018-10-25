Полицейский автомобиль загорелся в Алматы

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Алматы. 25 октября. КазТАГ – Полицейский автомобиль загорелся в Алматы, передает корреспондент агентства.

«25 октября в 12.50 на пульт «101» ДЧС г. Алматы поступило сообщение о возгорании автомобиля по адресу: Турксибский район, ул. Майлина угол ул. Хмельницкого. Пожарные расчеты прибыли к месту вызова уже через три минуты – в 12.53. Пожар локализован в 12.57 и ликвидирован в 12.59. Как выяснилось, произошло горение автомобиля марки Daewoo Nexia», — сообщила в четверг официальный представитель ДЧС г. Алматы Сандугаш Баймухамбетова.

На предоставленной спасателями фотографии видно, что загоревшийся автомобиль – полицейский транспорт с проблесковыми маячками.

«Площадь пожара составила 4 кв.м. Жертв и пострадавших нет», — добавил С. Баймухамбетова.

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