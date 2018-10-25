Алматы. 25 октября. КазТАГ – Регулярный авиарейс откроют между Алматы и подмосковным Жуковским, сообщает пресс-служба посольства Казахстана в России.

«Комитет гражданской авиации (КГА) МИР (министерства по инвестициям и развитию – КазТАГ) РК выдал разрешение авиакомпании «Уральские авиалинии» на выполнение полетов в Казахстан по маршруту Жуковский (Московская область) – Алматы», — сообщили в казахстанском диппредставительстве в четверг.

Отмечается, что в период осенне-зимней навигации «Уральские авиалинии» будут выполнять рейсы с 24 декабря 2018 года по 29 марта 2019 года пять раз в неделю (с понедельника по пятницу) на воздушном судне типа А319/320/321.

«С начала текущего года казахстанскими авиаперевозчиками были открыты восемь новых маршрутов: Астана – Франкфурт, Астана – Тюмень (Air Astana), Астана – Казань, Астана – Вильнюс, Астана – Челябинск, Астана – Краснодар, Астана – Томск, Астана – Сочи (Scat). Также иностранными перевозчиками открыты новые авиамаршруты Рига – Алматы (Air Baltic), Новосибирск – Павлодар («Сибирь»), Красноярск – Алматы («Ангара»), Москва – Кызылорда («Аэрофлот») и Хельсинки – Астана (Finn Air)», — добавили в посольстве.