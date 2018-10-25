Введенное Верховным судом РК ограничение по информации о митингах смутило правозащитников

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Алматы. 25 октября. КазТАГ — Введенное Верховным судом (ВС) Казахстана ограничение по информации о митингах смутило правозащитников, сообщает международный фонд защиты свободы слова «Әділ сөз».

«10 сентября фонд «Әділ сөз» обратился в ВС РК с запросом по поводу нормативного постановления от 6 октября 2017 года №7 «О некоторых вопросах применения судами норм особенной части КРКоАП». Смущало, в частности, объяснение «До получения разрешения на проведение массового мероприятия его организатор, а также иные лица не вправе объявлять в СМИ, интернете или иных информационных сетях о дате, месте и времени его проведения, изготавливать и распространять с этой целью листовки, плакаты и иные подобные материалы. Нарушение данного требования влечет ответственность организатора по ч. 3 ст. 488 КРКоАП за нарушение порядка организации публичного мероприятия», — сообщили в фонде в четверг.

Но, отметили в фонде, «дело в том, что закон «О порядке организации и проведения мирных собраний, митингов, шествий, пикетов и демонстраций в РК» не запрещает, а ст. 488 КРКоАП не устанавливает административную ответственность за распространение информации о предстоящем митинге до получения разрешения на его проведение.

«Поэтому мы и спросили автора нормативного постановления, то есть ВС РК: какую конкретную норму действующего законодательства разъясняет/комментирует п. 16 нормативного постановления ВС от 6 октября 2017 года? Почему действия по распространению информации о предстоящем митинге до получения разрешения на его проведения должны квалифицироваться как административное правонарушение по ч. 3 ст. 488 КРКоАП?» — говорится в сообщении.

В «Әділ сөз» уточнили, что 19 октября запрос был отправлен, а 25 октября был получен ответ.

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«Со ссылками, как водится, на ряд законов председатель специализированной судебной коллеги ВС А. Кыдырбаева ответила, что «позиция Верховного суда по правильному применению норм закона может быть высказана лишь в рамках поступившего в кассационном порядке ходатайства сторон и участвующих в деле лиц». Но мы же спрашивали не о правильном применении норм закона! Нас интересовало, почему Верховный суд ввел ограничение, которого нет в законодательстве?» — сказано в сообщении.

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