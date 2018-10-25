Введенное Верховным судом РК ограничение по информации о митингах смутило правозащитников

Алматы. 25 октября. КазТАГ — Введенное Верховным судом (ВС) Казахстана ограничение по информации о митингах смутило правозащитников, сообщает международный фонд защиты свободы слова «Әділ сөз».

«10 сентября фонд «Әділ сөз» обратился в ВС РК с запросом по поводу нормативного постановления от 6 октября 2017 года №7 «О некоторых вопросах применения судами норм особенной части КРКоАП». Смущало, в частности, объяснение «До получения разрешения на проведение массового мероприятия его организатор, а также иные лица не вправе объявлять в СМИ, интернете или иных информационных сетях о дате, месте и времени его проведения, изготавливать и распространять с этой целью листовки, плакаты и иные подобные материалы. Нарушение данного требования влечет ответственность организатора по ч. 3 ст. 488 КРКоАП за нарушение порядка организации публичного мероприятия», — сообщили в фонде в четверг.

Но, отметили в фонде, «дело в том, что закон «О порядке организации и проведения мирных собраний, митингов, шествий, пикетов и демонстраций в РК» не запрещает, а ст. 488 КРКоАП не устанавливает административную ответственность за распространение информации о предстоящем митинге до получения разрешения на его проведение.

«Поэтому мы и спросили автора нормативного постановления, то есть ВС РК: какую конкретную норму действующего законодательства разъясняет/комментирует п. 16 нормативного постановления ВС от 6 октября 2017 года? Почему действия по распространению информации о предстоящем митинге до получения разрешения на его проведения должны квалифицироваться как административное правонарушение по ч. 3 ст. 488 КРКоАП?» — говорится в сообщении.

В «Әділ сөз» уточнили, что 19 октября запрос был отправлен, а 25 октября был получен ответ.

«Со ссылками, как водится, на ряд законов председатель специализированной судебной коллеги ВС А. Кыдырбаева ответила, что «позиция Верховного суда по правильному применению норм закона может быть высказана лишь в рамках поступившего в кассационном порядке ходатайства сторон и участвующих в деле лиц». Но мы же спрашивали не о правильном применении норм закона! Нас интересовало, почему Верховный суд ввел ограничение, которого нет в законодательстве?» — сказано в сообщении.