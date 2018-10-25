«Цеснабанк» намерен выставить на основную площадку KASE облигации на Т500 млрд

Алматы. 25 октября. КазТАГ – АО «Цеснабанк» намерен выставить на основную площадку Казахстанской фондовой биржи (KASE) облигации на Т500 млрд, сообщает сайт биржи.

«АО «Цеснабанк» (Астана), ценные бумаги которого находятся в официальном списке KASE, сообщило KASE о намерении разместить следующие облигации: KZP01Y10F951 (KZ2C00004430; основная площадка KASE, категория «облигации», TSBNb33, Т1 тыс., Т150 млрд; 15 октября 2018 года – 15 октября 2028 года, годовой купон 4% годовых, 30/360)», — говорится в сообщении.

Кроме того, планируется размещение облигаций: KZP02Y15F958 (KZ2C00004448; основная площадка KASE, категория «облигации», TSBNb34, Т1 тыс., Т200 млрд; 15 октября 2018 года – 15 октября 2033 года, годовой купон 4% годовых, 30/360); KZP03Y05F957 (KZ2C00004455; основная площадка KASE, категория «облигации», TSBNb35, Т1 тыс., Т50 млрд; 15 октября 2018 года – 15 октября 2023 года, годовой купон 13% годовых, 30/360); KZP04Y05F955 (KZ2C00004463; основная площадка KASE, категория «облигации», TSBNb36, Т1 тыс., Т100 млрд; 15 октября 2018 года – 15 октября 2023 года, годовой купон 4% годовых, 30/360).

Ранее, 17 октября МИА КазТАГ сообщало о том, что АО «Цеснабанк» выставило облигации на Т500 млрд на вторичный рынок.

До этого, 4 октября сообщалось, что Национальный банк РК ((НБРК) зарегистрировал пятую облигационную программу АО «Цеснабанк» в размере Т500 млрд. Отмечалось, что в рамках этой программы будут выпущены купонные облигации и простые акции.

Напомним, в сентябре стало известно, что «Цеснабанк» занял у НБРК $407 млн. Как отмечалось в комментарии банка, в целях обеспечения дополнительного запаса ликвидности был привлечен краткосрочный заем НБРК в сумме Т150 млрд. В «Цеснабанке» также добавили, что 5 сентября произвели частичное погашение займа на сумму Т100 млрд, пообещав, что оставшаяся часть займа, включая вознаграждение, «будет погашена в ближайшее время».

Кроме того, сообщалось, что портфель сельхозкредитов на Т450 млрд намерены выкупить у «Цеснабанка» Нацбанк и кабмин.

До указанных событий «Цеснабанк» также стал участником программы оздоровления финансового сектора и уже получил льготное финансирование путем размещения субординированных облигаций на срок 15 лет с доходностью 4% на сумму Т100 млрд.

19 октября стало известно, что долг АО «Цеснабанк» перед НБРК вырос до Т200 млрд.