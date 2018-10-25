В Казахстане для выдачи ипотеки надо дать доступ к госбазам данных банкам второго уровня

Астана. 25 октября. КазТАГ — Обеспечить прямой доступ банкам второго уровня и ипотечным организациям к государственным базам данных для оформления ипотечных жилищных займов запросили депутаты сената парламента РК у премьер-министра РК Бакытжана Сагинтаева.

«Уважаемый Бакытжан Абдирович, (…) просим вас принять необходимые меры по разработке механизмов реализации поручений главы государства и внесению изменений в нормативно-правовые акты», — говорится в депзапросе сенаторов О. Перепечиной, Д. Адильбекова, А. Бектаева, Г. Дюсембаева, Н. Кылышбаева, Е. Мукаева, С. Плотникова и Б. Чельпекова премьер-министру.

«Обеспечить прямой доступ банкам второго уровня, ипотечным организациям к государственным базам данных для оформления ипотечных жилищных займов (при наличии согласия заявителя)», — утверждается в депзапросе.

По предложению депутатов, изменения в первую очередь должны коснуться программы «Нұрлы жер».

«Регламентировать реализацию жилья, построенного по программе «Нұрлы жер», через программу «7-20-25» из-за дефицита первичного жилья», — указывается в документе.

Также, сенаторы запросили, дать акиматам право на предоставление жилищных сертификатов «7-20-25» для субсидирования первоначального взноса по ипотечному жилищному займу по программе «7-20-25», на выпуск облигаций для финансирования строительства жилья в целях реализации в рамках и на условиях программы «7-20-25».

Кроме того, в списке запроса сенаторов значится создание на единой информационной платформе (например, на портале «Электронное правительство») площадки для совершения сделок по уступке прав требования по ипотечным жилищным займам в рамках программы «7-20-25» в электронном виде с использованием электронной цифровой подписи и внесение изменений в законодательство о государственной регистрации прав на недвижимое имущество в части закрепления возможности проведения электронной регистрации перехода прав (в частности прав требования по договорам о залоге недвижимого имущества) по результатам указанных сделок, совершенных в электронном виде с использованием электронной цифровой подписи, заключается в депзапросе.