Руководство ТРЦ «Moskva» не согласно с решением суда о приостановлении деятельности торгово-развлекательного центра

Алматы. 25 октября. КазТАГ – Владимир Радионов. Руководство торгово-развлекательного центра (ТРЦ) «MOSKVA metropolitan» не согласно с решение суда о приостановлении деятельности ТРЦ.

«Весной 2018 года департамент по ЧС Алматы в ходе проверки соблюдения норм и правил пожарной безопасности выявил в нашем центре 22 нарушения, 21 из которых мы устранили в течение месяца. 22-е нарушение мы своими силами устранить не смогли. Это и стало основанием для приостановления деятельности ТРЦ решением апелляционной коллегии алматинского горсуда от 24 октября 2018 года, с чем мы не согласны», — сказал директор ТРЦ «Moskva metropolitan» Нурлан Ибраев на пресс-конференции в четверг.

В свою очередь заместитель директора по правовым вопросам ТРЦ «Moskva metropolitan» Серик Сембаев пояснил, что неустраненное нарушение связано с соседствующим со зданием ТРЦ кафе «Сарита».

«Согласно законодательству, противопожарный разрыв между соседствующими зданиями не может быть менее 6 м при условии, что стена более высокого здания (в данном случае стена ТРЦ) является противопожарной I типа, а соседнее здание (кафе «Сарита») относится ко II степени огнестойкости. Однако владельцы кафе без согласования с управлением архитектуры и градостроительства самовольно произвели изменение облицовки с использованием древесно-стружечной плиты вместо силикатного кирпича, тем самым ухудшив степень огнестойкости со II на III. С мая по сентябрь мы вели переговоры с владельцами, предлагая перелицевать их фасад другим материалом за наш счет, но понимания не нашли. И 3 сентября ТРЦ направил в суд иск с требованием обязать ответчика (кафе «Сарита» – КазТАГ) устранить нарушения норм и правил пожарной безопасности. Слушание по делу отложено на 6 ноября», — пояснил С. Сембаев.

По его мнению, рассмотрение иска ДЧС к ТРЦ «Moskva metropolitan» не могло быть всесторонним и объективным, не принимая во внимание процесс между ТРЦ и кафе «Сарита», однако суд апелляционной инстанции не учел этого факта.

Директор по капитальному строительству ТРЦ «Moskva metropolitan» Галина Фельдшерова подтвердила, что устранение данного нарушения невозможно иным способом, кроме как перелицовкой стены соседнего здания.

«Мы обращались в ДЧС за разъяснениями, можно ли решить этот вопрос каким-либо иным способом без участия соседа. Два года назад это было бы возможно – выдавались спецтехусловия, сегодня у них (органов ЧС – КазТАГ) есть какое-то внутреннее распоряжение, не могу сказать какое, согласно которому они спецтехусловия не выдают. Спецтехусловия – это такие условия, которые отходят от нормативов, но предусматривают другие варианты защиты – огнеупорная стена, завеса, масса вариантов решения. Но сейчас применять спецтехусловия просто запрещено», — уточнила Г. Фельдшерова.

Советник по связям с общественностью ТРЦ «Moskva metropolitan» Нуркен Халыкберген добавил, что на сегодня ТРЦ еще функционирует.

«Приостановление деятельности должно проходить под эгидой комиссии ДЧС. Когда это произойдет, я не знаю», — добавил он.

Приостановка деятельности ТРЦ влечет за собой потерю 1 тыс. рабочих мест, горбюджет ежемесячно будет недополучать Т200 млн налоговых поступлений.

Напомним, 24 октября сообщалось, что деятельность ТРЦ «Moskva» приостановлена по решению суда Алматы. ТРЦ был оштрафован на Т240 тыс.