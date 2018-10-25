Государства ЕАЭС в социальной сфере не могут победить тень СССР

Люди помнят советские социальные стандарты, а потому к своим правительствам в социальных вопросах настроены критически

«Население, которое знает советские социальные стандарты, не позволяет власти окончательно расслабиться. Но «знающее поколение» уходит», – указала социолог Гульмира Илеуова в ходе заседания экспертного клуба ОФ «Мир Евразии». Сама тема заседания звучала так: «Социальная политика на евразийском пространстве: повседневность, реформы и сотрудничество». «Историческая память носит длинный характер – люди будут знать о соцпакете Советского Союза», – заметил на это востоковед Адиль Каукенов.

Когда речь заходит о социальной сфере, то у постсоветских людей скорее закончатся слезы, чем поводы их проливать. Последние новости с данного направления тоже неутешительные – повышение пенсионного возраста в России и обложение новыми прямыми налогами неимущих в Казахстане.

Эдуард Полетаев, модератор заседания, сослался на официальные декларации в евразийских странах. Из них получается, что власть берет курс на доступную ипотеку, газификацию, снижение налоговой нагрузки, инвестиции в образование и здравоохранение. Однако в ходе дискуссии участники экспертного клуба сразу указали на то, как разительно все подобные заявления и указы расходятся с реальностью, направленной на максимально возможный сброс государствами с себя социальной нагрузки.

На пространстве ЕАЭС давно обсуждается вопрос о признании пенсий, но никакого практического результата пока нет. «Решаются только вопросы трудоустройства, и то это часто носит декларативный характер», – отметил г-н Полетаев.

«Все мы из СССР. Те стандарты, которые должны были двигаться вперед, произвели откат. Если страны побогаче, то и уровень соцобеспечения повыше», – особо выделила Гульмира Илеуова. Власти заявляют, что надо уходить от советского патернализма, «а другого социального стандарта у голове у правящего класса нет». Что касается населения, то у него эталон один: по сравнения с Советским Союзом хорошо или плохо.

«Социальные права в СССР были, – подчеркнул журналист Сергей Козлов. – У нас нет завоеваний в социальной политике – есть атавизм от Советского Союза, который скоро отомрет». «Люди не привыкли добиваться от правительства социальных прав, – еще один его тезис. – Солидарные пенсии – это атавизм советской системы. На мой взгляд, в Казахстане далеко не самая худшая социальная политика». Г-н Козлов сослался на слова Григория Марченко в период нахождения во властной обойме: «будет нефть – будет и пенсия».

По мнению Сергея Козлова, лидером в сфере социальной политики на пространстве ЕАЭС является Беларусь. Политолог Марат Шибутов в свете белорусской темы заметил, что социальное обеспечение детей и пенсионеров там достигается путем высокой эксплуатации людей трудоспособного возраста. Возможно, это справедливо, но нравится такая модель не всем. Люди вообще смотрят на баланс: если много отдаешь и много получаешь – это нормально; мало отдаешь – ничего не получаешь – тоже считается. А вот много отдаешь – ничего не получаешь чревато социальным взрывом. «В соотношении налогов и социального обеспечения должен быть оптимум», – резюмировал эксперт.

«Никакого выравнивания социальной политики на евразийском пространстве быть не может, потому что у нас конкуренция, – заявил г-н Шибутов. – Налоги, детские сады, пенсионный возраст – это механизмы борьбы за качественные человеческие ресурсы. Социальной обеспечение зависит от того, как государство относится к людям и что в них видит, чего ожидает».

Касаясь Казахстана, Марат Шибутов отметил: «Учитывая нашу производительность труда и количество поступающих от граждан налогов – у нас нормальная социальная политика. Но проблема нашей социальной политики в том, что она ориентирована на активного человека – надо много ходить, заполнять заявки, писать обращения». С аспектом личной активности согласен Даурен Абен, Евразийский исследовательский институт: «Государство не рекламирует свою социальную политику – пока не пойдешь в собес, про полагающиеся тебе вещи не узнаешь». «Будут ли в ЕАЭС как в ЕС более богатые платить за бедных – я сомневаюсь», – поделился своим видением эксперт.

«У нас высокий уровень социальных ожиданий, потому что СССР был социалистическим государством, – считает Адиль Каукенов. – Конфуцианская мораль иная: даже если тебе платят мало – свою работу надо делать хорошо». Попутно он сообщил, что средняя пенсия в Китае сейчас превышает российскую примерно в два раза. Трудовые установки в Казахстане г-н Каукенов сформулировал так: «Я буду делать плохо, даже если мне платят много».

«Социальная политика – это компромисс между возможностями государства и потребностями общества, – акцентировал экономист Вячеслав Додонов. – Есть мировые тренды по поводу скидывания государством с себя различных социальных обременений». В итоге: в мире меньше членов профсоюзов, больше фрилансеров, а бесплатные образование, здравоохранение и оплачиваемый отпуск становятся архаикой. «Я считаю, что полагаться только на накопительную часть пенсии невозможно. Должен оставаться какой-то солидарный компонент, – сообщил эксперт. – В ЕАЭС социального выравнивания (кроме пенсионной системы) не будет».

«Единое социальное пространство не может появиться раньше единого экономического, а его все нет, – констатировал политолог Андрей Чеботарев. – Можно наращивать сотрудничество в социальной сфере».

«Передвигаясь в рамках ЕАЭС люди не должны выпадать из системы социальной защиты, – подчеркнул Замир Каражанов, политолог. – Расходы государства на социальную сферу – это еще не показатель хорошей жизни. Есть страны, где высокие заработки, которые позволяют решать многие социальные вопросы».

«Опыт ЕС – это опыт наднациональных обязательств. Возможно ли это в ЕАЭС? – задался вопросом Владимир Павленко, PR-консультант, и сам ответил: Без экономических прорывов это невозможно».

В ходе дискуссии разные участники экспертного клуба указывали на такой современный тренд, как общемировое обеднение населения. Индия и Китай в мировом потреблении немного поднялись, но туда ушли рабочие места с Запада. Теперь Дональд Трамп борется за производственных сотрудников по полной программе. «Хотя мы страна третьего мира, но социальная система у нас ближе к первому миру», – считает Марат Шибутов. Если в России актуальна проблема пенсионеров (20% населения), то в Казахстане ситуация с молодежью (42%). «Взрослые могут при чрезвычайных обстоятельствах полгода – год продержаться, а молодые и двух месяцев не протянут. У них часто из имущества только сумка с вещами и сотовый телефон», – указал на тревожную ситуацию г-н Шибутов.

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