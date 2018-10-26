Алматы. 26 октября. КазТАГ — 32 вагона за $71,3 млн закуплено для алматинского метро, сообщает пресс-служба КГП «Метрополитен».

«Соглашение по поставке пассажирских поездов для алматинского метро между КГП «Метрополитен» и Hundai Rotem было подписано в минувшую среду. Торжественное подписание состоялось при участии президента Hundai Rotem Ким Сынг Така, а также генерального консула Республики Корея в Казахстане Джон Сын Мина. На закуп 32 вагонов электропоездов общей стоимостью порядка $71,3 млн», — говорится в сообщении, распространенном в пятницу.

Стоит отметить, из 32 вагонов будут сформированы восемь подвижных составов — по четыре вагона в каждом.

«В эксплуатации сегодня находится семь поездов по четыре вагона в каждом. Они были специально разработаны для алматинского метрополитена южнокорейской компанией Hyundai Rotem. Вместимость четырехвагонного состава составляет 940 человек. Вагоны спроектированы и сконструированы для службы в течение 30 лет нормальной эксплуатации без большого переоборудования, укрепления и ремонта», — указали в пресс-службе.