Чистый инвестдоход ЕНПФ за январь-сентябрь 2018 г. превысил Т620 млрд

Алматы. 26 октября. КазТАГ — По итогам первых 9 месяцев 2018 г., чистый инвестиционный доход, распределенный на счета вкладчиков Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ), составил Т623,6 млрд, говорится в сообщении фонда.

По состоянию на 1 октября 2018 г. пенсионные активы, находящиеся в управлении Национального банка РК (НБРК), согласно информации ЕНПФ, достигли Т8,9 трлн, увеличившись за год на Т1,4 трлн или 17,9%. При этом прирост с начала 2018 г. составил Т1,1 трлн или 14,4%.

«На 1 октября 2018 г. основную долю в портфеле — 46,83% — составляют «государственные ценные бумаги Республики Казахстан», текущая стоимость которых за 9 месяцев 2018 г. увеличилась на Т578,09 млрд и составила Т4 165,72 млрд, то есть прирост составил 16,1%», — указывается в сообщении.

Доля облигаций банков второго уровня (БВУ) Казахстана, по информации ЕНПФ, составляют в инвестиционном портфеле фонда 13,79%.

«Текущая стоимость этих облигаций составила Т1 226,36 млрд. На отчетную дату средневзвешенная доходность к погашению по облигациям БВУ РК, номинированным в тенге, составила 9,9% годовых, в долларах США – 6,6% годовых. В сентябре 2018 г. в рамках облигационной программы для БВУ РК на сумму Т200 млрд были приобретены облигации БВУ РК на общую сумму Т29,37 млрд со средневзвешенной доходностью 12% годовых», — отмечается в сообщении.

Что касается облигаций квазигосударственных организаций Казахстана, то, согласно данным ЕНПФ, их текущая стоимость составляет Т710,82 млрд, а доля этих бумаг в портфеле фонда — 7,99%.

«Средневзвешенная доходность к погашению долговых финансовых инструментов, находящихся в инвестиционном портфеле пенсионных активов ЕНПФ, по состоянию на 1 октября текущего года составила 6,9% годовых, в том числе по номинированным в тенге — 8,2% годовых, в иностранной валюте — 3,9% годовых», — подчеркивается в сообщении.

По информации ЕНПФ, в эти и другие финансовые инструменты, в которые инвестированы пенсионные активы фонда, в основном номинированы в тенге (69,06%), в долларах США (30,52%) и в российских рублях (0,34%).