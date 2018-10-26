Подъемы уровня воды в реках ожидаются в воскресенье в Алматы и трех областях Казахстана

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Астана. 26 октября. КазТАГ – Подъемы уровня воды в реках ожидаются в воскресенье в Алматы и трех областях Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«28 октября на реках Туркестанской, Алматинской и Жамбылской областей и г. Алматы в связи с прогнозом местами сильных осадков возможны подъемы уровней воды», — говорится в распространенном в пятницу штормовом предупреждении.

Кроме того, днем 27 октября в Мангистауской области местами ожидается усиление ветра до 15-20 м/с.

«В Актау днем 27 октября ожидается усиление ветра до 18 м/с. Вероятность шторма 90-95%», — сказано в сообщении.

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