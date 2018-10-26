Нацбанк Казахстана ужесточает надзор над финансовыми организациями

Алматы. 26 октября. КазТАГ – Национальный банк Казахстана (НБРК) внес изменения в нормы надзора над банками, страховщиками, коллекторами и микро-финансовыми организациями сообщается в постановлении №157 от 30 июля 2018 года, опубликованном на сайте финансового регулятора.

«Совокупный объем всех банковских займов и банковских гарантий не должен превышать 50% собственного капитала банка, за исключением займов и банковских гарантий, выданных дочерним организациям банка, приобретающим сомнительные или безнадежные активы родительского банка», — говорится в представленном в пятницу документе.

Также НБРК постановил установить минимальные долгосрочные кредитные рейтинги по международной шкале в иностранной валюте для юрлиц-нерезидентов Казахстана, имеющих статус банковского либо страхового холдинга, крупного участника банка, страховой организации, управляющего инвестиционным портфелем с правом привлечения добровольных пенсионных взносов, банков и страховых организаций, имеющих «дочек» и для юрлиц-нерезидентов, имеющих статус крупного участника управляющего инвестиционным портфелем без права привлечения добровольных пенсионных взносов, имеющих «дочки», профессионально работающие на рынке ценных бумаг.

Со вступлением НПА в силу, информация о выполнении нормативов минимальных резервных требований на бумажном носителе по состоянию на отчетную дату будет подписываться первым руководителем либо лицом, исполняющим его обязанности, главным бухгалтером банка, исполнителем, и будет храниться в банке.

Также вносится ряд изменений в правила заключения договора о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов, договор пенсионного аннуитета, правила выдачи разрешения на добровольную реорганизацию банка в форме конвертации в исламский банк, выдачи разрешения на право осуществления деятельности кредитного бюро.

Кроме того, вносятся изменения в пруденциальные нормативы ипотечных организаций и «дочек» национального управляющего холдинга в сфере агропромышленного комплекса, отчетность которых будет по состоянию на отчетную дату на бумажном носителе подписываться первым руководителем, главным бухгалтером или лицами, уполномоченными на подписание отчета, и хранится в организациях.

Вместе с тем, вносятся изменения в правила представления отчетности о выполнении пруденциальных нормативов банковским конгломератом, в правила учетной регистрации и ведения реестра коллекторских агентств, пруденциальные нормативы, нормы и лимиты, методики расчетов, а также формы и сроки представления отчетности микрофинансовых организаций.

Постановление НБРК вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования.