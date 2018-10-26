Государства должны бороться с насилием и дискриминацией по признаку сексуальной ориентации – ООН

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Алматы. 26 октября. КазТАГ — Государства должны бороться с насилием и дискриминацией по признаку сексуальной ориентации, сообщается на сайте ООН.

«Государства должны бороться с насилием и дискриминацией по признаку сексуальной ориентации. Им следует отказаться от восприятия гендерного многообразия как патологии или психического отклонения и не обременять процедуру признания гендерной принадлежности унизительными и неправомерными требованиями, связанными, например, с принудительной стерилизацией», — заявил независимый эксперт по вопросу защиты от насилия и дискриминации по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности Виктор Мадригал-Борлоза, представляя свой доклад в третьем комитете генассамблеи ООН.

Он подчеркнул, что подавляющее большинство трансгендеров не имеют возможности законодательно закрепить свою гендерную принадлежность и таким образом находятся «в правовом вакууме».

«Но даже тогда, когда государства признают гендерную идентичность трансгендерных людей, они выдвигают ряд неправомерных требований. Например, людей принуждают к медицинскому освидетельствованию, операции, лечению, стерилизации и даже разводу», — говорится в пресс-релизе, опубликованном в связи с представлением доклада в третьем комитете генеральной ассамблеи ООН.

Эксперт ООН полагает, что государства должны отказаться от неправомерных предварительных условий для изменения имени или пола.

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В качестве примера эксперт привел в пример Швецию, парламент которой 21 марта 2018 года принял решение о выплате компенсации трансгендерам, подвергшимся в период между 1972 и 2013 годами принудительной стерилизации в рамках процедуры правового признания их гендерной принадлежности.

«Правом на получение такой компенсации в размере 22,5 тыс. евро могут воспользоваться от 600 до 700 человек. Швеция стала первой страной в мире, выплачивающей компенсации трансгендерам за серьезные нарушения прав человека, связанные с принудительной стерилизацией», — пояснил он.

В своем докладе эксперт сообщил, что в целом на сегодняшний день в 10-ти странах мира – Австрии, Аргентине, Бельгии, Бразилии, Дании, Ирландии, Колумбии, Мальте, Норвегии и Пакистане – существует законодательная модель признания гендерной идентичности просто на основе самоопределения. Это значит, что человек может прийти в органы регистрации актов гражданского состояния и заявить, что он является не девушкой, например, а парнем.

«В восьми европейских странах – Австрии, Азербайджане, Германии, Мальте, в Республике Молдова, Хорватии, Швейцарии и Эстонии – не существует никаких возрастных ограничений для подачи заявлений о признании гендерной принадлежности. В Бельгии, Ирландии, Нидерландах и Норвегии с заявлением об изменении гендерной принадлежности могут обращаться дети в возрасте 16 лет и старше. Норвегия разрешает подавать такое заявление несовершеннолетним в возрасте от 6 до 16 лет в сопровождении одного из родителей или опекуна», — перечислил он.

Независимый эксперт отметил, что в этом направлении продвигаются и многие другие государства. Так, в Кыргызстане в руководство по стандартам медицинской помощи для трансгендеров, утвержденное министерством здравоохранения в 2017 году, включена рекомендация относительно признания гендерной принадлежности без требования хирургического вмешательства.

«Гендерная идентичность означает глубокое внутреннее и индивидуальное осознание каждым человеком своей принадлежности, которая может либо соответствовать, либо не соответствовать полу, установленному при рождении», — подчеркнул В. Мадригал-Борлоза.

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