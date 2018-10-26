Алматы. 26 октября. КазТАГ — Канада ратифицировала соглашение о Транстихоокеанском партнерстве (ТТП), сообщает ТАСС.

«Канадский парламент в четверг окончательно ратифицировал соглашение о Транстихоокеанском партнерстве, после чего документ сразу же получил королевскую санкцию от генерал-губернатора Канады Жюли Пейетт», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте канадского законодательного органа.

Отмечается, что Канада стала четвертой страной, которая полностью ратифицировала этот договор. Ранее это сделали Мексика, Сингапур и Япония. Австралия, Вьетнам и Новая Зеландия, как ожидается, ратифицируют документ в скором времени.

Как сообщается, изначальное соглашение о ТТП после семи лет переговоров было заключено в феврале 2016 года в Новой Зеландии. Участниками этой зоны свободного движения товаров, услуг, капиталов и технологий должны были стать 12 стран: Австралия, Бруней, Вьетнам, Канада, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Перу, Сингапур, Чили, Япония и США. Однако президент США Дональд Трамп сразу после вступления в должность объявил, что Вашингтон отказывается от ТТП, так как соглашение, по его мнению, дает необоснованные выгоды конкурентам и не в полной мере учитывает американские интересы.

Отказ США нанес сильный удар по договоренностям, однако в минувшем мае 11 остающихся стран подписали новое соглашение о ТТП. Оно вступит в действие после того, как документ ратифицируют парламенты по меньшей мере шести стран.