Алматы. 26 октября. КазТАГ — Китай ликвидировал мины на границе с Вьетнамом, пишет ТАСС.

«Саперы Народно-освободительной армии Китая (НОАК) завершили ликвидацию минных полей на границе с Вьетнамом», — приводится в пятницу информация агентства Синьхуа.

Как уточняется, операция ознаменовала собой завершение многолетней миссии по разминированию отрезка границы между Гуанси-Чжуанским автономным районом Китая и Вьетнамом.

«Солдаты НОАК торжественно пересекли часть минного поля площадью свыше 60 тыс. кв. м в приграничном г. Пинсян (юго-запад автономного района), после чего участок земли был передан местным жителям», — поясняется в сообщении.

Отмечается, что разминирование территорий на границе Китая и Вьетнама осуществляется с прошлого века. Согласно официальным данным, на ноябрь 2017 года в Гуанси-Чжуанском автономном районе существовало более 50 мест площадью свыше 2 млн кв. м, где было небезопасно находиться из-за мин, оставшихся со времен китайско-вьетнамского конфликта 1979 года.