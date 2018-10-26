Курс продажи доллара в обменниках Астаны и Шымкента повысился до Т369, Алматы – до Т370

Алматы. 26 октября. КазТАГ – Курс продажи доллара в обменниках Астаны и Шымкента повысился до Т369 за $1, Алматы – до Т370, сообщает Kurs.kz.

По состоянию на 26 октября максимальный курс доллара США при покупке в обменных пунктах Астаны составил Т367, а продажи – Т369.

В Алматы максимальный курс американской валюты при покупке составляет Т368, продажи – Т370.

В Шымкенте максимальный курс покупки доллара равен Т367,5, а продажи – Т369.

Официальный курс доллара, опубликованный на сайте Национального банка РК, равен Т367,49 за $1.