Приобретение Анкарой С-400 может сказаться на оборонных сделках Турции и США – госдеп

Алматы. 26 октября. КазТАГ — США на фоне заявлений Турции о планах развернуть в 2019 году российские зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 предупредили Анкару о возможности введения санкций и «серьезных последствиях» такого шага для торговли между США и Турцией в оборонной сфере, заявил представитель госдепартамента.

«Соединенные Штаты привержены безопасности Турции и тому, что Турция имеет возможности для самообороны. Мы долгое время давали понять, что мы хотим работать вместе с Турцией по противоракетной и противовоздушной обороне. Соединенные Штаты уже ясно давали Турции понять, что они серьезно озабочены планами реализовывать покупку российских ЗРС С-400», — сказал в четверг ТАСС представитель госдепартамента, отвечая на вопрос о позиции США по поводу заявления министра национальной обороны Турции Хулуси Акара.

Он отметил, что страны НАТО должны закупать военное оборудование, которое совместимо с системами организации.

«Как мы уже говорили прежде, важно, чтобы страны НАТО закупали военное оборудование, которое совместимо с системами НАТО. Российская система не подпадает под этот критерий», — указал представитель внешнеполитического ведомства.

По его мнению, «такая закупка не соответствует тем обязательствам, которые взяли на себя союзники на саммите (НАТО в 2016 году) в Варшаве для укрепления стойкости путем избавления от доставшегося по наследству российского военного оборудования».

«Кроме того, приобретение С-400 может потенциально привести к действиям (к санкциям) в рамках закона CAATSA («О противодействии противникам Америки посредством санкций») и серьезно сказаться на возможности США продолжать военно-техническое сотрудничество с Турцией», — заключил собеседник агентства.

Как сообщается, в четверг Х. Акар заявил, что развертывание С-400 в Турции начнется в октябре 2019 года. Министр добавил, что Анкара уже начала набирать военных для обслуживания комплексов. Х. Акар указал, что считает неуместной обеспокоенность США или НАТО закупкой С-400. Военный напомнил, что Анкара ранее уже запрашивала США и Европу продать ей их комплексы ПВО, но до сих пор ждет ответа.

Ранее военно-дипломатический источник сообщил ТАСС, что предприятия оборонно-промышленного комплекса РФ получили задачу в мае 2019 года завершить производство зенитных ракетных систем С-400 для поставок Анкаре. Турция стала вторым после Китая заказчиком системы С-400, о подписании контракта было официально объявлено в сентябре 2017 года. Первоначально планировалось, что системы будут переданы турецкой стороне в начале 2020 года. Позже стало известно, что по просьбе Анкары поставки будут ускорены.

С-400 «Триумф» – зенитная ракетная система большой дальности. Она предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, может применяться против наземных объектов.