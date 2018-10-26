В нацбюро подтвердили факт задержания должностных лиц минкультуры РК

Астана. 26 октября. КазТАГ – Баубек Коныров. В национальном бюро по противодействию коррупции РК подтвердили факт задержания должностных лиц министерства культуры и спорта РК, передает корреспондент агентства.

«Был (факт задержания – КазТАГ). В настоящее время проводится досудебное расследование. Иная информация в рамках ст. 201 УПК РК не распространяется», — сказала официальный представитель АДГСПК, отвечая на вопрос журналистов, в пятницу.

При этом не уточняется сколько человек было задержано или в отношении кого проводится досудебное расследование. В нацбюро также добавили, что в случае, если станут известны дополнительные сведения, то они будут оглашены.

«Прошу учесть, что данную информацию национальное бюро по противодействию коррупции не распространяло, еще раз повторю, что проводится расследования, иная информация оглашению не подлежит», — сказала официальный представитель агентства.

Ранее сообщалось, что при получении взятки задержан уполномоченный по этике министерства культуры и спорта РК Еренай Даржибаев, отвечающий в своем ведомстве за противодействие коррупции. Отмечается, что поначалу речь шла о поимке сразу семи сотрудников министерства культуры и спорта, в том числе Е. Даржибаева и ответственного секретаря Куатжана Уалиева. Портал bnews.kz даже успел опубликовать это сообщение на сайте, однако затем оно было удалено.