Отправленные критикам Трампа бомбы собирали по чертежам сторонников ИГ

Алматы. 26 октября. КазТАГ — Следователи, которые изучали устройства бомб, отправленных критикам президента США Дональда Трампа, пришли к выводу, что их дизайн и устройство были взяты из интернета, сообщает РБК.

«Подобные схемы нередко размещались на сайтах, которые связаны с террористическими организациями «Аль-Кайеда» и «Исламское государство», — приводит агентство Reuters слова источника в правоохранительных органах.

Отмечается, что эту же версию подтвердил бывший правительственный эксперт.

Также источник предположил, что создатели бомб руководствовались книгой «Поваренная книга анархиста» – написанным в 1960-е годы пособием по изготовлению оружия из подсобных материалов.

Напомним, бомбы, начиненные осколками стекла, были на этой неделе отправлены бывшему президенту США Бараку Обаме, Хиллари Клинтон, бизнесмену Джорджу Соросу, актеру Роберту де Ниро, нескольким конгрессменам. Ни одна из них в результате не взорвалась.

Д. Трамп заявил, что американское правительство не пожалеет ни ресурсов, ни средств, чтобы найти отправителей бомб. Также американский лидер призвал объединиться, чтобы показать, что «актам угроз или политического насилия нет места» в США.