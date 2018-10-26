Для борьбы с поборами в школах Астаны разработана интерактивная карта общественного контроля

Астана. 26 октября. КазТАГ – Баубек Коныров. Разработана интерактивная карта общественного контроля, где астанчане могут отследить или пожаловаться на качество ремонтируемых дорог или поборы в школах столицы, сообщили в АДГСПК.

«Нами совместно с партнерами был разработан проект – интерактивная карта общественного контроля. В начале этого года председатель агентства Алик Шпекбаев на первой коллегии озвучил, что запускается проект «Карта общественного контроля». Интерактивная карта общественного контроля – это логическое его продолжение. (…) Этим проектом мы частично закрываем вопрос побора в школах (Астаны – КазТАГ). Потому что зачастую сведения по содержанию школ не так доступны для всего населения», — говорится в сообщении с брифинга в пятницу.

В проекте, по его словам, на карте есть информация о каждой школе и данные на что выделяются деньги.

«И теперь в следующий раз, когда родителям в школе скажут, что необходимо сдать деньги на ремонт спортзала, зайдя на нашу карту, выбрав свою школу, они увидят, что в этом году государство выделило, например, Т120 млн на ремонт спортзала. И соответственно, поборы незаконны, деньги не нужно сдавать, об этом нужно сообщать уже в уполномоченные органы. Там же, на этой карте, можно будет сообщать о том, что в той или иной школе начались сборы на непонятные расходы», — добавили в агентстве.

В целом, во время создания карты в АГДСПК собирали информацию и рекомендации от граждан о том, как этот проект должен работать.

«Проект карты впервые в истории настолько детально и просто отображает те сведения, которые ранее были недоступны не только населению, но и отдельным государственным органам. Тяжело было узнать, сколько денег выделено на строительство той или иной школы, или дороги, больницы. Раньше для того, чтобы получить эти сведения нужно было писать запросы, ждать определенное время», — уточнили в АГДСПК.

По данным агентства, карта разработана максимально просто и удобно с точки зрения пользователей. Так, например, в случае выбора пользователем дороги в городе, сразу же на карте будет появляться фотография с прикреплением местоположения выбранного участка на карте «Яндекс».

Кроме того, будет предоставляться подробная аналитика и основная информация, краткая стоимость работы, смета, поставщик, срок работы и отзывы.