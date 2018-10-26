Порядок работы по созданию объединенной системы ПВО определили на заседании ОДКБ в Алматы

Алматы. 26 октября. КазТАГ – Порядок работы по созданию объединенной системы противовоздушной обороны (ПВО) определили на заседании Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Алматы, сообщает пресс-служба организации.

«26 октября в Алматы под руководством председателя военного комитета, первого заместителя министра обороны – начальника генерального штаба вооруженных сил Республики Казахстан генерал-лейтенанта Мурата Майкеева состоялось XIII заседание военного комитета по вопросам развития военного сотрудничества государств-членов ОДКБ. (…) Был определен порядок работы по организации противовоздушной обороны в Центрально-Азиатском регионе коллективной безопасности ОДКБ», — говорится в сообщении в пятницу.

Отмечается, что в заседании приняли участие представители оборонных ведомств Кыргызстана, России, Беларуси, Армении и Таджикистана.

По данным пресс-службы, начальник объединенного штаба Анатолий Сидоров в своем выступлении проинформировал членов военного комитета о ходе реализации основных направлений развития военного сотрудничества государств-членов ОДКБ и мерах по их своевременному выполнению.

«В ходе работы по созданию объединенной системы ПВО в Центрально-Азиатском регионе предстоит отработать организационные, технические и правовые аспекты объединения усилий сил и средств ПВО четырех государств-членов ОДКБ региона, организации управления, всестороннего обеспечения, а также совместной подготовки. По оценкам экспертов, это позволит повысить общую эффективность действий объединенной группировки ПВО почти на треть», — сказал А. Сидоров.

В ходе заседания также состоялся конструктивный обмен мнениями по ситуации, связанной с обстановкой в регионах коллективной безопасности.

«По итогам достигнут ряд договоренностей, направленных на укрепление коллективной безопасности государств-членов ОДКБ», — говорится в сообщении.