Военная доктрина союзного государства России и Беларуси может быть утверждена в 2018 г.

Алматы. 26 октября. КазТАГ – Военная доктрина союзного государства России и Беларуси (СГРБ) может быть утверждена в 2018 году, сообщает ТАСС.

«Считаем срок утверждения военной доктрины (СГРБ – КазТАГ) в 2018 году вполне реалистичным», — заявил в пятницу представитель информационно-аналитического управления генерального штаба вооруженных сил Беларуси Павел Примак на заседании комиссии парламентского собрания союза двух государств.

Он уточнил, что проект документа будет рассмотрен 13 декабря в Бресте на очередном заседании совета министров союзного государства и в случае одобрения направлен для утверждения в высший государственный совет.

«Военная доктрина союзного государства разрабатывается в соответствии с приоритетными направлениями и первоочередными задачами дальнейшего развития союзного государства на 2018-2022 годы», — говорится в сообщении.

Решение о создании СГРБ вступило в силу в 2000 году. По замыслу инициаторов его создания, союзное государство – это надгосударственная структура с поэтапно организуемым единым политическим, экономическим, военным, таможенным, валютным, юридическим, гуманитарным и культурным пространством.