США ввели дополнительные санкции против движения «Хезболлах»

Алматы. 26 октября. КазТАГ — Президент США Дональд Трамп подписал в четверг законопроект, вводящий дополнительные санкции в отношении шиитского движения «Хезболлах», сообщила пресс-служба Белого дома.

«Сегодня президент Д. Трамп подписал законопроект от 2018 года о предотвращении международного финансирования «Хезболлах», который вводит дополнительные жесткие санкции против «Хезболлах», радикальной исламистской террористической организации и близкого партнера, и приспешника иранского режима», — приводит ТАСС текст из документа Белого дома.

Отмечается, что «законопроект, который сегодня подписал президент Трамп, приведет к дальнейшей изоляции «Хезболлах» от международной финансовой системы и сократит финансирование организации».

«Эти санкции затронут иностранных граждан и правительственные структуры, которые сознательно оказывают содействие и поддержку «Хезболлах» и связанным с организацией сетям, которые вовлечены в торговлю наркотиками и другие преступления на транснациональном уровне», — сообщается в заявлении.

«Хезболлах» – шиитское движение, базирующееся в Ливане. В последние годы его бойцы сражаются в Сирии на стороне правительственных войск. Движение признано террористической организацией в Израиле, США и Евросоюзе, а также членами совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. В отношении «Хезболлах» действуют американские санкции.