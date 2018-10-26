Алматы. 26 октября. КазТАГ — Китай с ноября откажется от покупок нефти в Иране, пишет РБК.

«Китайские нефтяные компании China National Petroleum Corp. (CNPC) и China Petrochemical Corp. отказались от поставок нефти из Ирана в ноябре. Банк Куньлунь, которым владеет CNPC, уже уведомил иранских контрагентов, что прекратит взаимодействие с ними 4 ноября, когда вступят в силу американские ограничения», — приводится информация газеты The Wall Street Journal, ссылающейся на знакомых с ситуацией собеседников.

Как уточняется, ранее Китай покупал у Ирана около 600 тыс. барр. в день, а именно через Банк Куньлунь в Тегеран шли основные выплаты.

В CNPC на запрос американской газеты не ответили. В свою очередь источник WSJ в вашингтонской администрации сообщил, что вопрос о прекращении закупок нефти у Ирана обсуждался с КНР.

Аналитик Wood Mackenzie Хумаюн Фалакшани предположил, что решение Китая может быть связано, в том числе с решением Саудовской Аравии увеличить добычу нефти на фоне желания Эр-Рияда замять скандал с убийством в Анкаре оппозиционного журналиста Джемаля Хашкаджи. По его словам, эта ситуация лишь ухудшила положение Ирана.

Как сообщается, по сравнению с маем, когда президент США Дональд Трамп объявил о намерении вновь ввести санкции против Ирана, производство нефти в этой стране сократилось на 500 тыс. барр.

Напомним, уже прекратили закупки нефти у Тегерана французская Total и испанская Cepsa. Сворачивают сотрудничество с Ираном итальянские Saras и Eni.

Свое намерение вернуть санкции американский президент объяснил выходом из ядерной сделки с Ираном, которая была заключена в 2015 году. Д. Трамп посчитал, что Тегеран не выполняет свою часть соглашения.