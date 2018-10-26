Т494,8 млрд денежных переводов отправлено из Казахстана за январь-сентябрь 2018 г.

Алматы. 26 октября. КазТАГ – Объем отправленных через международные системы денежных переводов денег на территории Казахстана составил 2,2 млн переводов на сумму Т494,8 млрд, сообщила пресс-служба Нацбанка РК.

«За январь-сентябрь 2018 г. общий объем отправленных через международные системы денежных переводов денег составил 2,2 млн переводов на сумму Т494,8 млрд. Рост объемов переводов денег по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. составил 33,9%», — говорится в сообщении финрегулятора, распространенном в пятницу.

Из общего объема отправленных переводов за пределы Казахстана направлено 90,1% от общего количества — 2 млн транзакций и 88,4% от общей суммы — Т437,6 млрд транзакций.

По Казахстану через системы денежных переводов проведено 10,5% от общего количества и 11,6% от общей суммы — Т57,2 млрд.

Из-за рубежа за этот период через международные системы денежных переводов прошло 1,1 млн транзакций на Т255,5 млрд.