В Китае женщина с ножом ранила 14 воспитанников детсада

Алматы. 26 октября. КазТАГ — В Китае женщина с ножом ранила 14 воспитанников детского сада, пишет ТАСС.

«Вооруженная кухонным ножом женщина напала в пятницу утром на воспитанников детского сада в г. Чунцин на юго-западе Китая. Согласно опубликованному заявлению местной полиции, среди пострадавших 14 детей», — говорится в сообщении в пятницу.

Как сообщается, нападение произошло у ворот дошкольного образовательного учреждения в городском районе Банань, когда дети возвращались с утренней зарядки.

«Охранникам и работникам детского сада удалось остановить 39-летнюю женщину, которая чуть позже была задержана прибывшей на место происшествия полицией. Пострадавшие дети направлены в больницу. Об их состоянии данных нет», — поясняется в сообщении.

О том, что побудило женщину напасть на детей, также не сообщается.

«Начато расследование инцидента», — резюмируется в сообщении.