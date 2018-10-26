Уполномоченный по этике минкультуры РК взят под домашний арест

Астана. 29 октября. КазТАГ – Баубек Коныров. Уполномоченный по этике министерства культуры и спорта РК Еренай Даржибаев взят под домашний арест, сообщили в пресс-службе суда Астаны.

«Специализированный межрайонный следственный суд Астаны удовлетворил ходатайство органа, ведущего досудебное расследование о применении меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении подозреваемого Е. Даржибаева сроком на два месяца до 24 декабря 2018 года», — сообщили в пресс-службе суда Астаны в пятницу.

Ранее в агентстве РК по делам государственной службы и противодействию коррупции (АДГСиПК) подтвердили факт задержания должностных лиц министерства культуры и спорта РК, однако не уточнили, сколько человек было задержано или в отношении кого именно проводится досудебное расследование.

Антикоррупционеры уверяют, что в случае, если станут известны дополнительные сведения, то они будут оглашены.

Напомним, 25 октября сообщалось, что при получении взятки задержан уполномоченный по этике министерства культуры и спорта РК Е. Даржибаев, отвечающий в своем ведомстве за противодействие коррупции. Отмечалось, что поначалу речь шла о поимке сразу семи сотрудников министерства культуры и спорта, в том числе Е. Даржибаева и ответственного секретаря Куатжана Уалиева. Портал bnews.kz даже успел опубликовать это сообщение на сайте, однако затем оно было удалено.

Согласно опубликованной ранее в республиканских СМИ информации, центральным аппаратом национального бюро по противодействию коррупции АДГСиПК по г. Астана в одном из ресторанов при получении взятки $ 37 тыс. от директора «КазАкпарат» К. Ботабай за заключение договора государственной закупки были задержаны сотрудники министерства культуры и спорта РК – руководитель департамента Е. Даржибаев, ответственный секретарь У. Куатжан и еще пять сотрудников ведомства.