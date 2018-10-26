Алматы. 26 октября. КазТАГ – Собственный капитал банков на 1 октября снизился на 3,9% – до Т2,9 трлн, сообщает пресс-служба Национального банка Казахстана (НБРК).

«Совокупный собственный капитал банковского сектора по состоянию на 1 октября 2018 года составил Т2,91трлн, уменьшившись за январь-сентябрь 2018 года на 3,9%. Совокупные активы банковского сектора на 1 октября выросли на 1,6%, до Т24,539 трлн. В структуре активов преимущественную долю занимают кредиты – 49,7%, портфель ценных бумаг – 18,6%, наличные деньги, аффинированные драгоценные металлы и корреспондентские счета – 16,1%», — говорится в сообщении финансового регулятора, распространенном в пятницу.

Кредиты, по которым имеется просроченная задолженность более 90 дней (NPL), составили Т1,124 трлн или 8,52% от ссудного портфеля.

Провизии по ссудному портфелю, по данным НБРК, уменьшились по сравнению с началом 2018 года на 15,6% – до Т1,889 трлн или 14,3% от ссудного портфеля.

Размер совокупных обязательств банковского сектора за отчетный период вырос на 2,4%, Т21,628 трлн. В структуре обязательств наиболее высокую долю занимают вклады клиентов – 76,9%, выпущенные в обращение ценные бумаги – 6,6%, займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций – 3,7%.

Обязательства банков перед нерезидентами Казахстана в совокупных обязательствах увеличились по сравнению с началом 2018 года с 5,56% до 5,77%, до Т1,189 трлн.

Чистая прибыль банков, как уточнил финрегулятор, составила Т506,1 млрд, чистая процентная маржа и процентный спрэд – 5,11% и 4,04%, соответственно.

По состоянию на 1 октября 2018 года банковский сектор Республики Казахстан представлен 28 банками.