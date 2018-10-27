Дамаск хочет участия в создании конституционного комитета стран-гарантов Астанинского процесса

Алматы. 27 октября. КазТАГ – Власти Сирии хотят участия в создании конституционного комитета стран-гарантов Астанинского процесса, сообщает пресс-служба Организации объединенных наций (ООН).

«Итоговый документ по Сочи, представленный мне министром аль-Муаллемом (Валидом, министром иностранных дел Сирии – КазТАГ), существенно отличается от документа, который Россия распространила в совете безопасности. Что касается понимания, достигнутого между Россией и ООН до встречи в Сочи, то глава МИД Сирии считает, что они противоречат принципам суверенитета и невмешательства во внутренние дела Сирии. Правительство Сирии настаивает на том, чтобы «третий список» составили страны-гаранты Астанинского процесса – Россия, Иран и Турция – в сотрудничестве с сирийскими властями», — заявил в субботу специальный посланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура.

Комментируя итоги своей встречи с главой МИД Сирии, С. де Мистура сказал, что мандат спецпосланника предусмотрен в резолюции совбеза ООН.

«Даже если формированием «третьего списка» займутся страны-гаранты Астанинского процесса, то состав его в любом случае должен соответствовать требованиям резолюции совета безопасности и тем принципам Сочинской декларации, которые поддержали в ООН. Мы не должны упустить возможность мирного урегулирования, которую предоставляет нам «идлибское окно», поэтому ноябрь имеет для нас решающее значение», — подчеркнул спецпосланник.

Под «идлибским окном» С. Де Мистура имеет ввиду сентябрьское соглашение между президентами Турции и России о создании демилитаризованной буферной зоны в провинции Идлиб.

«Оно позволило избежать или, по крайней мере, отложить масштабные боевые действия в Идлибе», — отметили в пресс-службе ООН.