Астана. 27 октября. КазТАГ — Лишь на юго-востоке, востоке и крайнем западе Казахстана в субботу ожидается погода без осадков, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части территории Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды, ожидаются дожди, лишь на юго-востоке, востоке и крайнем западе республики погода без осадков. Местами по республике ожидается порывистый ветер, на юге пыльная буря, на западе туман», — говорится в сообщении синоптиков.

В Астане переменная облачность, утром и днем дождь, ветер южный, юго-западный 9-14, днем порывы 15-20 м/с, днем +13+15. Неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха не ожидаются.

В Алматы переменная облачность, без осадков, ветер 0-5 м/с, +21+23.

В Костанайской области на большей части, в Северо-Казахстанской, Акмолинской, Карагандинской областях местами дождь, усилится ветер 15-20 м/с, в Северо-Казахстанской области порывы 25 м/с, +7+12, +10+15, +10+15, +12+17 соответственно.

В Жамбылской области без осадков, местами усилится ветер 15-20, днем порывы 23 м/с, +25+30.

В Туркестанской, Кызылординской областях утром и днем местами ожидается ветер 15-20, порывы 23-28 м/с с пыльной бурей, +25+30, +23+28.

В Алматинской области ожидается погода без осадков, в районе Жаланашколя усилится ветер 17-22 м/с, +19+24.

В Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях днем дождь, местами усилится ветер 15-20 м/с, в Атырауской области – местами туман, +11+16, +8+13, +5+10, +7+12, +12+17, +12+17 соответственно. Во всех перечисленных областях кроме ВКО ожидается дождь.

В ближайшие трое суток на отдельных реках юга и юго-востока республики ожидается подъемы уровней воды за счет прогноза дождей, на реке Сырдария в пределах Кызылординской области возможны подъемы уровней воды за счет добегания повышенных сбросов из Шардаринского водохранилища.