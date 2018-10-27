Основатель WikiLeaks назвал условия сдачи властям Великобритании

Алматы. 27 октября. КазТАГ – Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж назвал условия сдачи властям Великобритании, сообщает DailyMail.

«Основатель WikiLeaks Д. Ассанж прекратит свое пятилетнее пребывание в посольстве Эквадора в Лондоне и сдастся британским властям, если ему будут предоставлены гарантии, что его не экстрадируют в США», — заявил адвокат журналиста Карлос Поведа.

Юрист отметил, что сейчас защита создателя WikiLeaks работает над тем, чтобы исключить возможность экстрадиции Д. Ассанжа в США.

«В Великобритании он даже может предстать перед судом и отбыть наказание в виде тюремного заключения на срок от трех до шести месяцев», — отметил К. Поведа.

Напомним, 19 июня 2012 года создатель Wikileaks Д. Ассанж попросил убежища в эквадорской дипмиссии в Лондоне, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, где был выдан ордер на его арест. Главным опасением журналиста было то, что Швеция депортирует его в США, где австралийцу грозит до 35 лет тюремного заключения либо смертная казнь за публикацию секретных документов госдепартамента США.

В Швеции Д. Ассанж обвинялся в «принуждении к действиям сексуального характера и домогательстве», а также в изнасиловании. Первое обвинение против него в августе 2010 года выдвинула сотрудница одной из шведских благотворительных организаций. 13 августа 2015 года прокуратура Швеции прекратила расследование в отношении Д. Ассанжа по этому пункту в связи с истечением пятилетнего срока давности. Расследование по подозрению в изнасиловании Д. Ассанжем другой шведки в последствии также было прекращено.

27 июля, эквадорский лидер Ленин Морело заявил, что Д. Ассанж в конечном итоге должен будет покинуть здание посольства Эквадора в Лондоне, но произойти это, по мнению президента, должно путем диалога, добавив, что Кито хочет добиться от британских властей гарантий безопасности журналиста. Позже власти Эквадора подчеркнули, что глава государства не давал распоряжения о том, чтобы создатель Wikileaks покинул диппредставительство, пояснив, что его пребывание в убежище до конца своей жизни «не отвечает ни желанию Кито, ни желанию самого господина Д. Ассанжа».