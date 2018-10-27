Главы МИД Казахстана и Кыргызстана договорились укреплять стратегическое партнерство

Астана. 27 октября. КазТАГ – Министр иностранных дел Кайрат Абдрахманов провел переговоры с министром иностранных дел Кыргызстана Чингизом Айдарбековым в Астане, сообщает пресс-служба МИД РК.

«Мы придаем особое значение отношениям с братским Кыргызстаном и рассматриваем его в качестве стратегического партнера и доброго соседа», — сказал К. Абдрахманов в ходе встречи.

Отмечается, что стороны обменялись мнениями по всему комплексу вопросов, связанных с региональной кооперацией, приграничным сотрудничеством, водно-энергетической сферой, торгово-экономическим взаимодействием.

«В центре нашего внимания — реализация достигнутых между Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым и Президентом Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым договоренностей в Астане и Чолпан-Ате. С удовлетворением отмечаем, что большая часть поручений президентов исполнена и продолжается активное взаимодействие сторон по реализации намеченных планов», — подчеркнул казахстанский министр.

Во время встречи высказано обоюдное стремление к реализации практических мер, направленных на увеличение объемов взаимной торговли и диверсификацию ее структуры, осуществление совместных инвестиционных проектов в новых отраслях экономики, в том числе и с привлечением создаваемого Международного финансового центра Астана. Для бизнес-структур двух стран открываются новые возможности по налаживанию взаимовыгодного сотрудничества в таких сферах, как электронная торговля, финансовые услуги, переработка и пищевая отрасль, а также цифровая индустрия.

Подчеркнуто обоюдное стремление содействовать укреплению мира и стабильности на евразийском пространстве. Констатируя близкие и схожие позиции по ключевым вопросам международной политики, стороны подтвердили намерение активизировать взаимодействие в рамках таких многосторонних структур, как ООН, ШОС, ОДКБ, ЕАЭС, СВМДА, ССТГ, ОБСЕ и другие.

«Культурно-историческая и языковая общность двух народов является хорошим фундаментом к дальнейшему расширению сотрудничества в области культуры, искусства, науки, туризма и других сферах. Мы будем оказывать всестороннее содействие культурному обмену, поощрять и поддерживать контакты и связи в указанных сферах», — почеркнул глава МИД Казахстана.

По данным казахстанского статистического ведомства, объемы взаимной торговли между Казахстаном и Кыргызстаном по итогам семи месяцев 2018 года выросли на 18,0% и составили $486 млн.