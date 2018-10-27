Алматы. 27 октября. КазТАГ – Южный газовый коридор станет мостом между рынком ЕС и Каспийским регионом, сообщает Trend.

«Южный газовый коридор, который предусматривает транспортировку азербайджанского газа в Европу, остается одним из приоритетных проектов для Европейской комиссии», — говорится в сообщении в субботу.

В Еврокомиссии отметили, что Южный газовый коридор имеет стратегическое значение для европейской энергетической безопасности, особенно в наиболее уязвимых частях Европы, таких как Юго-Восточная Европа и Южная Италия.

«Мы все получим выгоду от этого «моста» между рынком ЕС и Каспийским регионом. Наша цель, в конечном итоге, — создать общеевропейский энергетический рынок, основанный на свободной торговле, конкуренции и диверсифицированных поставках, источниках и маршрутах», — сказали в Еврокомиссии.

Отмечается, что 30 ноября 2016 года Европейская комиссия представила новый пакет мер с целью обеспечения стабильной законодательной базы, необходимой для облегчения перехода на экологически чистую энергетику, и тем самым сделать значительный шаг на пути к созданию Энергетического союза.

Как уточняется, комиссия хочет обеспечить лидирующую роль ЕС в переходе к чистой энергетике. С этой целью к 2030 г. ЕС обязался сократить выбросы углекислого газа не менее чем на 40 %. Этот пакет мер предусматривает обеспечение в первую очередь энергоэффективности и глобального лидерства в области возобновляемых источников энергии.

Напомним, что 29 мая 2018 года в Баку прошла церемония запуска первого этапа проекта «Южный газовый коридор».

Таким образом, первый газ с азербайджанского месторождения «Шах Дениз» уже пошел по первому сегменту Южного газового коридора — с расширенного для «Шах Дениз-2» Сангачальского терминала по расширенному Южнокавказскому газопроводу. Следующим этапом стал ввод в эксплуатацию газопровода TANAP, по которому газ попадет на территорию Турции и дальше в Европу.