Алматы. 27 октября. КазТАГ – Робота из жидкого металла создали ученые из Китая, сообщают «Известия».

«Группа ученых под руководством профессора Сучжоу Ли Сянпенга разработала робота из жидкого металла. По словам исследователей, на разработку уникальной машины их вдохновил герой T-1000 из фильма «Терминатор 2: Судный день». Ученых заинтересовала способность робота-злодея менять форму», — говорится в сообщении со ссылкой на SCMP в субботу.

Как уточняется, китайское изобретение состоит из трех деталей: батарейки, пластикового колеса и капель сплава жидкого металла на основе галлия.

Отмечается, что «мягкий робот» может проникать под двери или проскальзывать в места, недоступные для человека. Ученые надеются, что эта способность позволит спасать человеческие жизни.