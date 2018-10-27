Алматы. 27 октября. КазТАГ – Засуха в Германии вынудила власти раскрыть стратегический запас нефти, сообщает «Коммерсант».

«Правительство ФРГ приняло решение раскрыть стратегический запас нефти для обеспечения нефтепродуктами ряда федеральных земель. Необходимость в таком шаге появилась из-за засушливого летнего сезона, из-за чего сильно упал уровень воды в основной реке ФРГ – Рейне», — говорится в сообщении с ссылкой на Deutsche Welle.

Как отмечается, в этом году танкеры и нефтеналивные суда либо должны снизить загрузку топливом, либо вовсе не могут пройти по реке. Отмечается, что за 40 лет существования стратегический запас сырой нефти и нефтепродуктов в ФРГ вскрывали только трижды.

Уточняется, что в стратегическом запасе страны около 24 млн тонн сырой нефти и нефтепродуктов. Резерв нужен для обеспечения работы автомобильного и воздушного транспорта на срок до 90 дней. Его, помимо этого, используют как сырье для химического производства.

Как сообщило Министерство экономики ФРГ, данная мера является превентивной. Она коснется только нескольких федеральных земель. По данным ведомства, о глобальном кризисе речь не идет.