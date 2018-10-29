Авиалайнер со 189 пассажирами на борту упал в море после вылета из столицы Индонезии

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Алматы. 29 октября. КазТАГ – Авиалайнер Boeing 737 MAX 8 упал в море после вылета из столицы Индонезии, сообщает Reuters.

«Пассажирский авиалайнер компании Lion Air, осуществлявший рейс между Джакартой и г. Панкалпинанг на о. Суматра упал в море. Подтверждено, что самолет потерпел крушение», — сообщил в понедельник представитель агентства Индонезии по поисковым и спасательным операциям Юсуф Латиф.

Он уточнил, что связь с лайнером Boeing 737 MAX 8 была потеряна через 13 минут после взлета.

По данным местных СМИ на бору лайнера находились 189 пассажиров, однако представители авиакомпании отказались назвать точное число людей, которые были в самолете.

«Мы не можем комментировать этот момент. Сейчас мы пытаемся собрать всю информацию и необходимые данные», — заявил исполнительный директор Lion Air Group Эдвард Сираит.

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