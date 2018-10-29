Ключевой статьей накопленных доходов в Т22,3 трлн БВУ РК оказались нереализованные доходы от переоценки

Алматы. 29 октября. КазТАГ – Ключевой статьей накопленных доходов в Т22,3 трлн банков второго уровня (БВУ) Казахстана стали нереализованные доходы от переоценки, сообщили в пресс-службе Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).

«Накопленные доходы, не связанные с получением вознаграждения, в отчетном периоде (за девять месяцев 2018 года – КазТАГ) составили Т22,3 трлн, увеличившись лишь на 1% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Ключевой статьей указанных доходов являются нереализованные доходы от переоценки (группа счетов № 4700) всех активов и обязательств банков», — сообщили в АФК в понедельник.

В ассоциации пояснили, что указанные доходы и расходы отражаются на ежедневной основе и суммируются по итогам месяца как в части доходов, так и расходов (группа счетов № 5700).

«Доходы от переоценки по итогам девяти месяцев составили Т20,1 трлн, увеличившись на 2% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. При этом зеркальная статья расходов от переоценки за указанный период выросла на 1%, составив Т20,2 трлн. Необходимо понимать, что доходы и расходы отражаются по отдельности и в валовом выражении, то есть вся отрицательная переоценка так же накапливается и суммируется в статье расходов от переоценки (5700). Таким образом, это не фактически понесенные расходы и заработанные доходы», — подчеркнули в пресс-службе.

Комментарий был распространен после того, как в конце прошлой недели ряд СМИ сообщил о том, что банковский сектор за девять месяцев 2018 года заработал Т24 трлн. Указанную информацию в АФК назвали некорректной.

«Согласно опубликованной на прошлой неделе отчетности, за девять месяцев текущего года накопленные доходы БВУ, связанные с получение вознаграждения, выросли до Т1 559 млрд, что на 15% ниже показателя аналогичного периода прошлого года, что на фоне негативной динамики ссудного портфеля (ссудный портфель снизился на 2,9% с начала года) вполне закономерно», — отметили в ассоциации.

Расходы банков, связанные с выплатой вознаграждения, за указанный период, согласно сообщению, составили Т838 млрд, снизившись на 17% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, «что в основном продиктовано снижением ставок по депозитам».

«Средние ставки по привлеченным депозитам снизились за девять месяцев с 8% в тенге до 6,8% для юридических лиц и с 10,5% до 9,9% — для физических. Базовая ставка Национального банка РК (НБРК) с начала прошлого года была снижена с 12% до 9,25%, то есть на 2,75%», — говорится в сообщении.

В качестве примера влияния дохода от переоценки в АФК привели ситуацию, когда у банка в клиентских активах есть иностранная валюта в размере $1 тыс.

«При движении курса USDKZT с 350 до 360 тенге за доллар США, «бумажная» (нереализованная, так как иностранная валюта не продавалась) доход от переоценки составит Т10 тыс. То же самое произойдет, если курс двинется в обратную сторону, но уже в виде расхода», — пояснили в пресс-службе.

Как отмечается, если указанные $1 тыс. продать на валютном рынке, «то указанный доход уже отразится в статье реализованных доходов от переоценки (группа счетов № 4730)».

«В соответствии со статьей по реализованным (не «бумажным») доходам от переоценки (4730) доходы по итогам отчетного периода составили Т14,1 млрд, что на 95% ниже показателя за аналогичный период прошлого года (Т309,8 млрд). Таким образом, фактические или «зафиксированные» доходы от валютной переоценки в этом году существенно ниже», — подчеркнули в АФК.