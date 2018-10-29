Иран и Казахстан договорились об осуществлении тысячи транзитных перевозок в 2019 г.

Алматы. 29 октября. КазТАГ — Генеральный директор Иранской организации по техническому обслуживанию дорог и транспортировке (ИТДТ) Реза Нафиси сообщил о соглашении с Казахстаном об осуществлении в следующем году тысячи транзитных перевозок между двумя странами, передает Иранское телеграфное агентство (ИрТАГ).

«Р. Нафиси заявил, что в ходе этих переговоров казахстанская сторона заявила о своей готовности принять участие в совещании по запуску прямого маршрута из Энзали или Амирабада в порт Актау в стране», — говорится в сообщении в понедельник.

По словам Р. Нафиси, на форуме, организованном Казахстаном, обсуждались оставшиеся 500 рейсов от тысячи перевозок на грузовиках в соответствии с предыдущим соглашением. В результате получено 200 разрешений на оставшуюся часть перевозок в Иран после согласования выполнения оставшихся обязательств. Они уже доступны для иранских международных транспортных компаний.

Гендиректор ИТДТ пояснил, что утверждения Астаны о взимании больших дорожных пошлин с казахстанских грузовиков, опровергнуты иранской делегацией. Он сообщил, что взимаемые суммы соответствуют правилам, но гораздо меньше, чем заявлялось.

Также отмечается, что запуск прямого маршрута из порта Амир-Абад и Энзали в порт Актау на Каспийском море будет обсужден следующие месяцы на совместном заседании с участием иранской организацией по техническому обслуживанию дорог и транспортировке, организацией портов и морского транспорта и делегацией из Казахстана.

По данным ИРНА, ежегодный торговый оборот между Ираном и Казахстаном вырос до более $400 млн, партнеры намерены увеличить этот объем до более $2 млрд.