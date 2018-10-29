Полиция проверяет информацию о минировании адмздания в Алматы

Алматы. 29 октября. КазТАГ — Динара Жаркеева. Полиция проверяет информацию о минировании административного здания в Алматы, передает корреспондент агентства.

Информацию о поступлении оперативной информации, якобы о «минировании» подтвердил сотрудник полиции, находящийся на месте оцепления. При этом он отметил, что о результатах обследования здания пока не известно.

Административное здание расположено на пересечении ул. Шаляпина и пр. Алтынсарина, в нем находятся букмекерские конторы, пиццерия и суши-бар.

Территория вокруг здания оцеплена, на месте работают сотрудники правоохранительных органов.